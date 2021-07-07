Дело ексглавы Укравтодора Новака: в Польше задержали украинку
Источник:CBA
Центральное антикоррупционное бюро (CBA) Польши задержало гражданку Украины. Ее обвиняют в отмывании денег в рамках уголовного дела против экс-главы Укравтодора Славомира Новака.
Задержание произошло в Варшаве 7 июля. После завершения процессуальных действий женщину отвезли в окружную прокуратуру в Варшаве.
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В Польше задержали украинку: подозревают отмывание денег
Функционеры Гданьского отдела СВА задержали очередное лицо по делу против бывшего министра транспорта Славомира Новака.
На этот раз по делу была задержана гражданка Украины,
– сообщили в польской спецслужбе.
Женщине в прокуратуре предъявили обвинение, в частности в отмывании денег. Кстати, обвинения по делу выдвинули уже 15 лицам.
В польском ведомстве отмечают, что действия проводят по делу деятельности организованной преступной группировки. Следствие утверждает, что его создал Славомир Новак. Он же руководил им. По этому делу подозреваемых обвиняют в отмывании грязных денег и вымогательстве, и получении материальных благ.
Стоит сказать, что в 2020 году CBA заявили, что у Новака обнаружили 2 тайника, в которых он якобы скрывал наличные в эквиваленте более миллиона долларов. Также говорится о 2 квартирах и автомобиле Land Rover. Кроме того, изъяли другие материальные ценности, которые могут быть доказательствами по делу.
Дело Новака: кратко
- В 2020 году прокуратура Польши выдвинула обвинения Славомиру Новаку из-за руководства организованной преступной коррупционной группой. Его задержали и избрали меру в виде содержания под стражей.
- Против экс-руководителя Укравтодора начали расследование как в Украине, так и в Польше.
- 4 января 2021 года направили сообщение о подозрении в Польшу.
- Впоследствии Новаку еще дважды продлевали арест. Его выпустили под залог только 12 апреля 2021 года.
- Тогда он отказался комментировать дело, чтобы какие-то опрометчиво сказанные слова не были использованы против него. Новак подчеркнул, что сейчас "перед ним борьба за свое доброе имя и правду".