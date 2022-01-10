В деле Татарова я бы сделал все по-другому, – победитель конкурса на главу САП
Источник:"Украинская правда"
Победитель конкурса на должность руководителя САП Александр Клименко прокомментировал дело заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова. По словам Клименко, под его руководством дело бы расследовали по-другому.
Как сказал Клименко в интервью, в этом деле можно было бы "избежать противодействия" благодаря "процессуальным уловкам".
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Он добавил, что Антикоррупционная прокуратура при Максиме Грищуке не выжимает все свои ресурсы, потому что на 50 прокуроров есть только 60 уголовных производств, направленных в суд за год.Справка. Максим Грищук исполняет обязанности главы САП после увольнения Холодницкого, также участвовал в конкурсе.
По словам Клименко, "одно производство в год – это не лучший показатель".
Если бы на тот момент, на момент расследования дела, я был руководителем САП, я бы сделал совершенно другие вещи, поступил бы совсем по-другому,
– подчеркнул победитель конкурса на должность руководителя САП.
Он добавил, что даже будучи на месте не руководителя САП, а исполняющего обязанности, как Грищук, он сделал бы все по-другому.
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Клименко также отметил, что дело Татарова отчасти повлияло на его решение участвовать в конкурсе руководителя САП. В то же время на вопрос, даст ли он новую жизнь делу Татарова, если возглавит САП, Клименко сказал, что уже не может это комментировать, потому что дело находится в компетенции другого органа (Службы безопасности Украины), и процессуального пути, как его можно реанимировать, он не видит.
Дело Татарова: главное
- Замглавы Офиса Президента Олега Татарова подозревают в коррупционном скандале, который нанес государству ущерб в размере 81 миллион гривен.
- В декабре 2020 года Офис генпрокурора забрал дело у НАБУ и передал его СБУ. Однако материалы дела так и не были переданы в суд.
- В конце 2020 года Андрей Ермак лишил Олега Татарова части полномочий, которые касались сотрудничества с правоохранительными органами.
- В СБУ заявили, что у них нет законных оснований для того, чтобы расследовать дело Татарова, и после решения о передаче дела из НАБУ в СБУ якобы так и не получили всех документов.
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