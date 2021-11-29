В деле "вагнергейта" осталось больше вопросов – чем ответов, – Грозев

Расследователь Христо Грозев заявил, что пресс-секретарь президента Владимира Зеленского не ответил на все вопросы о спецоперации с вагнеровцами. Однако журналисты и дальше будут обращаться в Офис Президента.

Грозев в эфире одного из украинских телеканалов отметил, что в Bellingcat установили, что это была "хорошо спланированная операция с каким-то политическим риском".

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Неизвестное по делу "вагнергейта"

Она (спецоперация – 24 канал) была одобрена, в этом мы смогли убедиться как на основе разговоров и интервью с участниками, так и на основе документов,

– заявил расследователь.

Он добавил, что "если спецоперация была плохой, то надо было заранее ее остановить".

По словам Грозева, пресс-конференция Зеленского открыла больше вопросов, чем ответов. "И я надеюсь, что мы сможем получить ответы в ближайшее время. Мы будем и дальше обращаться в Офис Президента, чтобы получить эти их", – подчеркнул журналист.

Грозев добавил, что выход в свет фильма о "вагнергейте" запланирован через 6 месяцев.

Зеленский о спецоперации с вагнеровцами: коротко