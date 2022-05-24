Делегации Швеции и Финляндии едут в Турцию для переговоров по вступлению в НАТО

После нападения России на Украину Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. При этом Турция имеет определенные вопросы по этому поводу и выступала против.

Теперь делегации из Швеции и Финляндии должны приехать в Турцию, чтобы обсудить все вопросы по их вступлению в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

После 24 февраля для Альянса началась новая эра, – НАТО

Что известно о встрече

Ожидается, что делегации должны встретиться 25 мая. Как сообщил Чавушоглу, представители Финляндии и Швеции встретятся с представителем президента Турции Ибрагимом Калином. Также они проведут встречу с замминистра иностранных дел Седатом Оналом.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто также подтвердил встречу с представителями Турции.

В настоящее время заявки Швеции и Финляндии на вступление в Альянс рассматривают 30 членов военного объединения. Президент Турции говорил, что наложит вето на присоединение этих двух стран.

Заявления и позиция Эрдогана

Реджеп Эрдоган после того, как Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, заявлял, что не согласится на это . Свое решение объяснял тем, что эти два государства ввели санкции против Турции. Также Эрдоган обвинил кандидатов в членство в НАТО, которые якобы поддерживают и покрывают террористов. Речь идет о Рабочей партии Курдистана, которую рассматривают как террористическую организацию в Турции, США и ЕС.

Тогда Реджеп Эрдоган называл определенные условия, чтобы он изменил свое решение. Президент Турции призвал Швецию пересмотреть свое отношение к террористическим организациям. Также заявил, что эмбарго на экспорт оружия, наложенное на Турцию после вторжения в Сирию в 2019 году, Швеция должна снять. Только тогда, возможно, он не будет препятствовать Швеции во вступлении в НАТО.

Впоследствии Турция уже официально опубликовала требования к Швеции . Если их не выполнит, то свое мнение о вступлении они не изменят. Страна требует у властей Швеции, чтобы та прекратила политически поддерживать РПК и РФГ. Там уверяют, что Швеция "принимает на министерском уровне членов террористических организаций, с которыми борется Турция, и поддерживает их деятельность внутри страны". Также Турция требует прекратить финансирование деятельности РПК.

Вас может заинтересовать мнение о том, чего хочет Эрдоган: смотрите видео