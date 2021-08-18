Делегация правительства Афганистана попросила Катар о временном убежище

Правительственная делегация Афганистана на переговорах с "Талибаном" попросила власти Катара о временном убежище. Ее участники планируют дождаться создания инклюзивного афганского правительства.

Такую информацию СМИ предоставил анонимный источник. На создании нового правительства настаивает в частности Совбез ООН.

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Временное убежище в Катаре

Чиновники Афганистана, которые остались вне процессов управления государством, попросили убежища у Катара. Сделали они это во время переговоров с "Талибаном". В городе Доха с сентября 2020 года велись переговоры между талибами и тогдашним правительством.

Во время встреч сторонам не удалось достичь договоренностей ни по одному из вопросов. Сейчас чиновники хотят пересидеть в Катаре до начала создания инклюзивного правительства. Консультации неоднократно прерывались.

Совет безопасности ООН выступил с коллективным заявлением, в котором призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое правительство – единое, инклюзивное и представительное. В частности в нем должны участвовать женщины: в знак равноправия и взаимоуважения.

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