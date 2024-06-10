Скандальный дельфинарий "Немо" имеет связи с "единороссами" и филиалы в России и Крыму

Украинская сеть дельфинариев "Немо", вероятно, имеет связи со страной-агрессором, несмотря на полномасштабное вторжение. Осинтеры выяснили, что филиалы "Немо" работают в оккупированном Крыму и самой России.

Украинский дельфинарий "Немо" стал по-настоящему известным в прошлом году, когда его одесский филиал оказался в центре скандала. Тогда в сеть попали видео, где люди в гостиничном номере позировали вместе с морскими котиками, которые в аренду сдала администрация дельфинария. Теперь осинтеры установили, что "Немо" имеет тесные связи с оккупантами и представителями прокремлевской партии "Единая Россия".

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Сотрудничество несмотря на полномасштабную войну

Сначала отметим, что "Немо" – это сеть дельфинариев, которые действуют по всему миру. Именно так указано на официальном сайте учреждения. Правда, там совсем не упоминается о том, что филиалы "Немо" существуют в России, а также работают на оккупированном полуострове.

Первый "Немо" открыли в Одессе еще в 2005 году. Тогда ООО "Нерум" арендовало дельфинарий с животными. Эта компания, подчеркивают расследователи, – ключевое звено, демонстрирующее связи украинской сети "Немо" со своими российскими филиалами.

Где в России есть филиалы "Немо"

Значительная часть филиалов "Немо" на территории страны-агрессора размещена в Краснодарском крае, в частности в Нижнем Новгороде, Анапе, Станице Голубицкой, Джубзе и Витязево.

Дельфинарии в Анапе, Джубзе, станице Голубицкой, вероятно, сотрудничают с украинским "Немо" через два юрлица: ООО “Чудное море” и ООО "Экологический центр". Интересно, что учредителями "Экологический центр" являются граждане Украины, которые являются параллельно учредителями одесского ООО "Нерум":

Кисловская Раиса Владимировна,

Кучук Вячеслав Ильич,

Кучук Михаил Ильич,

Келюшок Сергей Валерьевич,

Келли Наталья Валерьевна,

Урывский Дмитрий Александрович.

Известно, что в 2022 году ООО "Экологический центр" уплатило налогов в Россию на сумму 500 тысяч рублей.

Дельфинарии в Джубзе и станице Голубицкой – это филиалы Анапского дельфинария. По состоянию на февраль 2024 года посетители Анапского дельфинария платили за билеты через юрлицо ООО "Чудное Море".

В 2011 году ООО "Чудное море" получало морских животных по поручению ООО "Экологический центр". А юрлицо "Чудное море" в 2013 году получало морских животных (от украинского ООО “Нерум”). Оба предприятия – Экологический центр" и "Чудное море" расположены по одному и тому же адресу в Краснодарском крае.

В период 2016 – 2019 годов на основном сайте nemo.ua по названию города была размещена ссылка на сайт российского дельфинария. По состоянию на февраль 2024 года последний работает, но все упоминания о принадлежности к сети "Немо" с него удалены.

В 2019 – 2021 годах погибло несколько ластоногих и дельфинов, принадлежавших сети дельфинариев "Немо" через юрлиц ООО “Экологический центр” и ООО "Чудное море".

Основная информация о филиале в Джубге и станице Голубицкой размещена на сайте delphinoterapia.nemoanapa.ru, который до сих пор содержит ссылку на сайт nemoanapa.ru, и имеет в адресе сайта слово "nemo".

Через эти два юрлица – ООО “Чудное море” и ООО “Экологический центр” – работал также дельфинарий в Витязево, что тоже в Краснодарском крае.

Связи с "единороссами"

Тот факт, что значительное количество филиалов "Немо" расположено именно в Краснодарском крае России не простая случайность отмечают осинтеры.

Сеть тесно связана с Сергеем Андреевичем Зириновым, экс-депутатом законодательного собрания Краснодарского края от партии "Единая Россия". Через доверенное лицо – Льва Арутюняна – Зиринов владел ООО "Чудное море". Сейчас этот Лев – среди учредителей "Чудного моря", а сам Зиринов – в тюрьме отбывает наказание за создание банды и нескольких убийств.

"Немо" в оккупированном Крыму

До сих пор, несмотря на оккупацию, в Крыму работают филиалы украинского "Немо". Они существуют в Алуште и Феодосии. Предварительно, работа этих дельфинариев происходит через юрлицо ООО "Дельфинарий "Немо", основанное в 2014 году. Учредителями являются украинский ООО "Нерум" из Одессы и Татьяна Рябчикова.

Стоит отметить, что в период, когда Крым был уже оккупирован, с 2016 по 2019 год, на основном сайте nemo.ua по названию города была размещена ссылка на сайт крымского дельфинария.