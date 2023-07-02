Уже ждал смерти: группа дельфинов спасла туриста, на которого в Египте напала акула

На Мартина Ричардсона во время отдыха в Египте напала акула-мако. В результате этого мужчина потерял немало крови, однако стая дельфинов его спасла.

Собственно, во время того, как Ричардсон плавал в Красном море, на него напала опасная акула и укусила его 5 раз. Мужчина уже думал, что умрет, но на помощь пришли дельфины.

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Как дельфины спасли мужчину в Египте

Об этом инциденте рассказали в шоу National Geographic, которое называлось "Спасенные от акулы". В эфире программы Ричардсон рассказал, что произошло в тот день и что он чувствовал после укусов акулы.

Акула не имела причин останавливаться. Я потерял примерно 2,8 литра крови. В нашем теле всего от 4,5 до 5 л. Я посмотрел на горы. Я сдался,

– сказал мужчина.

Кроме того, он отметил, что именно тогда и появились дельфины, после чего хищник отступил. Спустя время пострадавшего забрали на лодке в больницу, где ему наложили более 300 швов. "Я твердо верю, что дельфины спасли мне жизнь", – констатировал Мартин.

Обратите внимание! Профессор факультета биологических наук Международного университета Флорид Майк Гейтгаус подверг сомнению то, что дельфины целенаправленно хотели спасти мужчину.

По его словам, эти млекопитающие могли чувствовать опасность от хищника, однако то, что им, очевидно, удалось отпугнуть акулу-мако – это действительно интересно.

Добавим напоследок, что гораздо чаще случаются ситуации, когда людям нужно помогать "меньшим братьям". В частности, эта полномасштабная война показала, что четвероногие нуждаются в нашей опеке.

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Скажем, на днях стало известно, что мужчина из Херсона после подрыва россиянами Каховской ГЭС три дня шел пешком в Одессу со своей овчаркой, не покинув ее на произвол судьбы. Его поступок заслуживает немалого уважения.