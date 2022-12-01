Заместителю Госдумы России Александру Бабакову грозит пожизненное заключение в Украине, – Черненко

Заместителю председателя Госдумы России Александру Бабакову, которому, по материалам СБУ, объявлено подозрение, грозит пожизненное заключение. Об этом заявил народный депутат 8-го созыва Александр Черненко, комментируя действия спецслужбы.

По его словам, Бабаков не только голосовал за "присоединение" украинских областей к России или направление войск "в помощь республикам "Л/ДНР", но и вредит энергетической безопасности Украины.

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Его фамилия упоминается среди других россиян-олигархов, владеющих VS Energy. Это компания, имеющая 10% на энергорынке Украины, а фактически владеющая 6 облэнерго. И это в то время, когда Россия бомбит наши энергетические объекты, а украинцы сидят без света!

– отметил Черненко.

Он добавил, что недавно СБУ проводила обыски в VS Energy, а теперь объявили подозрение Бабакову.

"Доказательств того, что Бабаков "заработал" себе на 110 статью (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса – вагон. Поэтому по украинским законам, ему грозит пожизненное заключение", – подчеркнул эксперт.

Пока энергокомпанию Бабакова нужно забрать в пользу государства, потому что это уже вопрос не экономики, а нашей энергетической безопасности. По его убеждению, важен сам факт того, что список санкций и подозрений российским чиновникам расширяется.

Происходит дерусификация экономики. Потому что не могут россияне владеть долей энергорынка, который сами же и разрушают своими ракетами.

– подытожил Александр Черненко.

Кратко о деле Бабакова