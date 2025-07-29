Горсовет Ирпеня проголосовал за прекращение полномочий мэра Маркушина
- Ирпенский горсовет проголосовал за досрочное прекращение полномочий мэра Маркушина из-за выражения недоверия.
- Маркушина обвиняют в незаконном пересечении государственной границы, а сам он называет это политической расправой.
На Киевщине Ирпенский городской совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий мэра Александра Маркушина. Речь идет о выражении недоверия чиновнику.
Об этом во вторник, 29 июля, сообщило Суспильное, передает 24 Канал. "За" выступили две трети от общего количества депутатов.
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Что известно о деле Маркушина?
Накануне Маркушин заявил, что во время сессии "рейдеры реализуют очередную попытку захватить власть в Ирпене", пытаясь передать полномочия городского головы секретарю.
Перед голосованием горсовета 29 июля чиновника уже отстраняли от должности до 22 марта решением Печерского районного суда Киева от 27 января в рамках расследования ГБР.
Национальная полиция и титушки не пустили общину на сессию, в зал через черный вход полиция завела марионеток и не дала украинцам права выбирать,
– описывает сессию фигурант.
Голосование Ирпенского горсовета: смотрите видео
По его словам, полномочия передали секретарю Анжеле Макеевой.
Напомним, Маркушина обвиняют в незаконном пересечении государственной границы в августе 2022 года. Мэр Ирпеня назвал это дело политической расправой, которую организовал его предшественник – застройщик Владимир Карплюк.