"Слугу" Гунько отправили под стражу: назначили залог меньший, чем просили прокуроры

Депутат от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько был разоблачен на взяточничестве. По версии следствия, он требовал 85 000 долларов от предпринимателя.

Суд избрал меру пресечения Анатолию Гунько. Это произошло в среду, 8 августа.

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Что сказал прокурор

Прокурор по делу Андрей Синюк заявил, что Следователь судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство. Подозреваемый будет находиться под стражей 2 месяца. Суд также назначил залог в размере 30 миллионов гривен. По словам Синюка, Гунько может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В случае внесения залога, Гунька освободят из-под стражи и возложат на него определенные судом обязанности.

В таком случае он должен будет:

прибывать по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору, следственному судье, суду;

не покидать пределы Киевской области (кроме пребывания в Киеве) без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с определенными в определении лицами, кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда;

сдать паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в нее;

носить электронный браслет.

, прокурор САП хотел, чтобы размер залога составил 50 миллионов гривен.

Синюк добавил, что сейчас также решается вопрос об избрании меры пресечения двум другим лицам, которых поймали вместе с Гунько во время получения взятки. Речь идет о его помощниках.

Что сказал Гунько

Подозреваемый не согласился с версией следствия и решением суда.

Вы слышали все доказательства, что я денег не брал. Размер залога и мера пресечения инвалиду первой группы, который должен быть на лекарствах постоянно, связываю с законопроектом, который я подал о незаконной деятельности ОПЗЖ,

– заявил нардеп на судебном заседании.

Он добавил, что его адвокаты будут подавать апелляцию.

Что этому предшествовало

САП и НАБУ недавно объявили Гунько о подозрении. По версии следствия, нардеп и глава ВСК потребовал взятку за участок. Он предложил предпринимателю получить под обработку 1700 гектаров земли, которая была в сфере управления госпредприятий.

Как заявили в НАБУ, Гунько хотел в общей сложности получить 221 000 долларов (из расчета 130 долларов за гектар земли). А 85 000 долларов должны были стать "авансом". Во время передачи этой суммы сотрудники НАБУ разоблачили Гунько и двух его помощников.