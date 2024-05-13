Экс-министра экономики Казахстана Бишимбаева приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство жены

Бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева признали виновным в жестоком убийстве жены Салтанат Нукеновой. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

Судебное заседание по делу Бишимбаева состоялось 13 мая и и транслировалось онлайн, передает 24 Канал. Бакитжан Байжанов, двоюродный брат Бишимбаева, обвиняемый в сокрытии преступления, получил четыре года лишения свободы.

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Суд над Бишимбаевым

Во время суда отец Салтанат Нукеновой Амангельды Нукенов заявил, что Бишимбаев заслуживает пожизненный срок за убийство его дочери. В своем последнем слове Бишимбаев заявил, что виновен, но не в умышленном убийстве.

Ни одного момента в тот вечер я не желал смерти своей жене. Я не предполагал такого исхода. Я виновен, но не в умышленном убийстве,

– заявил он.

Экс-министр также добавил, что не пытался избежать ответственности, а следствие поддалось давлению соцсетей и СМИ.

Полную историю убийства и дальнейших судебных заседаний, которые получили широкий общественный резонанс читайте в материале

Интересно, что в 2018 году суд уже назначал Бишимбаеву 10 лет колонии строгого режима. Тогда, по версии следствия, Бишимбаев, будучи главой национального холдинга "Байтерек", организовал схему по хищению госсредств и получал взятки от строительных компаний.

Однако в феврале 2019 тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев помиловал Бишимбаева, и его срок сократили с 10 до четырех лет.

Убийство Салтанат Нукеновой: кратко