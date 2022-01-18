Шкода лише, що коли Петро Олексійович їхав у своє дипломатичне турне, нас з піснями, танцями, караваями, зі створенням зустрічей у фейсбуці, не кликали його проводжати. Бо це ж народний депутат їде на місяць з України, то його "точно треба масштабно провести і не менш масштабно зустріти".

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Порошенко міг тікати від переслідування

Шкода, що зима, це ж можна було "Олімпійський" зібрати. Але вже маємо, що маємо. 17 грудня Петра Олексійовича під його робочим місцем, тобто під Верховною Радою, зустріли співробітники ДБР, які намагалися вручити йому повістку.

Але зустрічі Порошенко, чомусь, був не радий, а тому окрім "поїхали", яке долинало з відкритих дверей машини, ми нічого більше не почули. І того ж таки дня Порошенко "поїхав", чи точніше, полетів до Стамбула у заздалегідь заплановане турне.

Щоправда, квитки у цю до дрібниць продуману поїздку Петро Олексійович придбав у той самий день, за кілька годин після зустрічі з представники бюро. Точніше, йому їх купили.

Відкрию вам таємницю: я собі квитків не купую. Цим займається travel agency. Але той факт, що вони стежать, куди я поїхав, як я поїхав, що я казав, хто коли замовляв квитки, свідчить тільки про одне: вони незаконно стежать за лідером опозиції,

– сказав Петро Порошенко.

Законно чи не законно, то нехай вже розбирається суд. Але як людина, яка користується послугами туроператорів, коли летить у відпустку, можу сказати, що жодного разу агенство не купувало мені квитки у день вильоту.

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Тому, як на мене, все це мало такий вигляд, ніби Петро Порошенко тікає від переслідування, принаймні поки його адвокати не вибудують лінію захисту. Про це говорить і той факт, що на адвокатів у грудні п'ятий президент витратив у 88 разів більше грошей, ніж у всі попередні місяці.

Якщо до цього суми вказані у декларації Порошенком вимірювались у 100 – 200 тисяч грн, то 29 грудня він заплатив за свій захист вже 11 мільйонів гривень.

Стратегія команди Порошенка

Ще один факт, який свідчить не на користь Порошенку, це те, що він, якщо планував поїздку за кордон, не оформив відпустку, бо тиждень з 17 грудня був періодом роботи у комітетах. А це також безпосередній обов'язок народного депутата, яким є Петро Олексійович. Але замість того, щоб працювати у комітеті, він поїхав звітувати про роботу комітету.

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Але не Брюсселем єдиним, встиг Петро Олексійович і зустрітися з Вселенським патріархом, і завітати на безпековий форум у Польщі, вже далі відвідати Брюсель. Насамкінець – прилетіти до Варшави, з якої він до України і повертався.

Щодо комітету, то навряд чи Петро Олексійович так швидко доєднається. У нього зараз трохи інші справи.

До речі, вершити долю Порошенка випало судді Олексію Соколову, якого сам же Порошенко у 2017 році на цю посаду і призначив. Проте це не єдина іронія долі, про іншу нагадав політолог Володимир Фесенко.

Як це не парадоксально, але команда Порошенка використовує ту саму стратегію, яку свого часу використовували у Саакашвілі. Тоді Порошенко висилав Саакашвілі за кордон і намагався не пустити його в країну. Прихильники Саакашвілі організовували акції на підтримку. Тепер у ролі Саакашвілі опинився сам Петро Олексійович. Володимир Фесенко Політолог

Символічна дата повернення

До речі, чому своєю датою повернення Петро Олексійович обрав саме 17 січня, він так і не пояснив у своїх численних інтерв'ю, які давав з-за кордону.

Він встиг подякувати всім за підтримку, за повідомлення і дзвінки, але чому вирішив повернутися не на початку січня, як анонсував, а 17 січня – пояснив розмито початком політичного сезону.

Мені у це віриться з натяжкою, як і деяким авторам із телеграм-каналів, які стверджують, що саме 17 січня, але року 2021 в Росію повернувся і опозиціонер Олексій Навальний, після спроби режиму його отруїти.

Як ви пам'ятаєте, Навального тоді затримали і винесли йому вирок в аеропорту. Тож, ймовірно, дату прихильники Порошенка також будуть використовувати, щоби порівняти режим Зеленського з режимом Путіна.

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Що ще встиг наговорити Петро Олексійович до свого повернення в Україну? Мало конкретики і багато розмитої інформації. Зокрема, що йому телефонували багато хто з близького оточення президента Зеленського.

Потім, щоправда, з'ясувалось, що телефонували таки не йому, а його однопартійцям і просили передати Порошенку, щоб він не повертався.

Жодних прізвищ п'ятий президент не назвав. Після таких роз'яснень вже я потребую більше конкретики, а тому краще нагадаю, через що ДБР, оголосило на п'ятого президента "полювання".

Спікерка ДБР Ольга Чиканова зазначила, що п'ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Росії, сприяв діяльності терористичних організацій ОРДЛО.

На чому буде будуватися захист Порошенка, сказати важко. Але з того що адвокат Петра Олексійовича встиг повідомити, так це неправильне вручення підозри. Мовляв, повістку підкинули у двір, а не дали в руки, хоча як це зробити "якщо ті руки нічого не брали".

Потім було щось про недотримання термінів: якщо повістка виписана на 17 січня, то один день не рахується. Плюс підписана вона не генпрокурором, а виконувачем обов'язки й в одному з абзаців мовиться, що нібито злочин Порошенком був вчинений у невідомому місці при невідомих обставин групою невідомих осіб.

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З огляду на ту доповідь, що була щодо Медведчука, все слідству відомо. Тепер головне – доказова база. Але, як на мене, весь захист будуватиметься на тому, що це розправа над опозицією, хоча коли партія "ЄС" стала опозицією мені й досі не зрозуміло.

Громадянська мережа ОПОРА порахувала, що очолювана Порошенком партія "ЄС" підтримує щонайменше третину ініціатив влади.

Справа Порошенка на тлі ймовірних провокацій Росії

Водночас наші і західні політики один поперед одного говорять одне: Росія готується до провокацій. Якщо немає приводу для нападу, то його треба вигадати. І зараз вони посилено над цим працюють. Одночасно перекидаючи на кордони України дедалі більше техніки та військових.

Сподіватися на краще ми, звісно, можемо, але думати про гірше теж треба. Бо ані США, ані НАТО, ані ОБСЄ на ультиматуми Росії минулого тижня не клюнули, а тому глава Кремля злий та розлючений. Йому б у цей момент відступити, але простий шлях – це не путь Росії. Тому він вирішив, що краще буде напасти.

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Нагадаю, від наших західних партнерів Росія вимагала не розширюватись на схід, тобто не брати Україну в НАТО. Не створювати свої бази на Сході і не проводили з нами військові навчання. А натомість обіцяла аж нічого.

Тому про швидке закінчення війни, яку Росія розпочала проти України, нам поки говорити не доводиться, як і чекати вироку у справі Порошенка, з огляду на те, що Медведчук під домашнім арештом вже пів року щонайменше.

Але й епізодів вони там натворили дай боже. Водночас сам Петро Олексійович впевнений, що його не посадять.