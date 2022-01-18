Порошенко вернулся в Украину 17 января. После чего отправился в суд, где рассматривали "угольное дело", в котором он фигурирует.
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Разведка России о деле Порошенко
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин решил прокомментировать дело против пятого президента Украины.
Личность Порошенко всем нам хорошо известна, и эта грязная внутренняя кампания внутри Украины, конечно, не поднимает репутацию нынешнего киевского режима,
– заявил Нарышкин.
Он также отметил, что никаких дополнительных комментариев давать не хочет.
Возвращение Порошенко в Украину: главное
- Порошенко вернулся в Украину из Польши утром 17 января. Из аэропорта политик вместе с адвокатами поехал в Печерский суд, где в 11:00 началось заседание по избранию ему меры пресечения. Прокуроры просили суд об аресте политика с правом внесения залога в размере 1 миллиарда долларов.
- Свое решение по делу суд должен объявить 19 января.
Дело Порошенко: коротко
- Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года сообщило о подозрении в государственной измене. Политик является фигурантом так называемого "угольного дела".
- Следствие считает, что Порошенко в 2014 – 2015 годах использовал свои полномочия главы государства, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР. Зато подписал по требованию России договор на поставку угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса, которыми руководят российские боевики. Другим фигурантом этого дела является пророссийский нардеп Виктор Медведчук.
- Детективы ГБР 17 декабря пытались вручить пятому президенту повестку. Однако он сбежал от следователей, просто сев в авто. Впоследствии нардеп улетел за границу, в "поездку, которую давно планировал". В то же время ГБР утверждает, что Порошенко приобрел билеты на самолет после того, как ему пытались вручить повестку.
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