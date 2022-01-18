Порошенко вернулся в Украину 17 января. После чего отправился в суд, где рассматривали "угольное дело", в котором он фигурирует.

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Разведка России о деле Порошенко

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин решил прокомментировать дело против пятого президента Украины.

Личность Порошенко всем нам хорошо известна, и эта грязная внутренняя кампания внутри Украины, конечно, не поднимает репутацию нынешнего киевского режима,

– заявил Нарышкин.

Он также отметил, что никаких дополнительных комментариев давать не хочет.

Возвращение Порошенко в Украину: главное

Порошенко вернулся в Украину из Польши утром 17 января. Из аэропорта политик вместе с адвокатами поехал в Печерский суд, где в 11:00 началось заседание по избранию ему меры пресечения. Прокуроры просили суд об аресте политика с правом внесения залога в размере 1 миллиарда долларов.

Свое решение по делу суд должен объявить 19 января.

Дело Порошенко: коротко

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года сообщило о подозрении в государственной измене. Политик является фигурантом так называемого "угольного дела".

Следствие считает, что Порошенко в 2014 – 2015 годах использовал свои полномочия главы государства, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР. Зато подписал по требованию России договор на поставку угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса, которыми руководят российские боевики. Другим фигурантом этого дела является пророссийский нардеп Виктор Медведчук.

Детективы ГБР 17 декабря пытались вручить пятому президенту повестку. Однако он сбежал от следователей, просто сев в авто. Впоследствии нардеп улетел за границу, в "поездку, которую давно планировал". В то же время ГБР утверждает, что Порошенко приобрел билеты на самолет после того, как ему пытались вручить повестку.

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