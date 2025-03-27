Как устроили выезд Комарницкого за границу: в СБУ прокомментировали упреки к своим работникам
- Денис Комарницкий незаконно выехал за границу, используя авто для перевозки павших защитников.
- Побег организовал Юрий Довгаленко, представляясь работником СБУ, с привлечением 4 человек с удостоверениями СБУ и других.
- Маршрут проходил через Закарпатье, с использованием камуфлированной колонны, после чего Комарницкий пересел на другое авто.
Бизнесмен Денис Комарницкий незаконно выехал за границу. Удалось собрать детали относительно того, как именно он смог это сделать.
Для побега топ-коррупционера Киева Комарницкого за границу использовали авто, которым перевозят павших защитников. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на расследование "Украинской правды".
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Что удалось установить
Журналисты выяснили, что Комарницкий выехал за границу через Закарпатье, где действует своя "схема Прикрытия". О своих планах он сообщил своему другу Юрию Довгаленко.
Тот, свою очередь, организовывал побег Комарницкого и представился на Закарпатье как работник СБУ и показал удостоверение гласного внештатного оперативника.
Маршрут Комарницкого пролегал через Хуст, в направлении Межгорья и далее к границе. Комарницкий передвигался в составе законспирированной колонны: камуфлированное авто с табличкой "200". Их используют для транспортировки павших защитников. После этого он пересел на Toyota Land Cruiser 200, которая опережала камуфлированную машину на 30 километров и мониторила блокпосты. Только потом ехала машина с самим Комарницким.
К этому привлекли 4 человек с удостоверениями СБУ, 2 сотрудников Управления стратегических расследований в Закарпатской области и 1 депутата Закарпатского облсовета.
В СБУ отреагировали
В СБУ отметили, что информация о том, что якобы штатные сотрудники СБУ помогли Комарницкому пересечь государственную границу, не соответствует действительности.
Сейчас фигуранты этого дела задержаны. Им сообщили о подозрении.
Задержанные СБУ лица менее 5 месяцев находились в статусе гласных внештатных работников. Отдельно отметили, что они были лишены этого статуса в начале февраля, до выезда Комарницкого.
Сейчас продолжается расследование.
Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила 215 схем незаконного пересечения государственной границы и сообщила о подозрении 1869 лицам, которые причастны к этим схемам.