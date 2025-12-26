Несколько раз летал туда, как-то даже с Клинтоном: что связывает скандального Эпштейна и Россию
- Джеффри Эпштейн несколько раз посещал Россию в начале 2000-х годов, в частности с Биллом Клинтоном.
- Минюст США обнародовал фотографии и документы о финансовых переводах Эпштейна в российские банки.
Американский финансист Джеффри Эпштейн в начале 2000-х годов неоднократно посещал Россию. В частности, в одной из поездок его сопровождал 42-й президент США Билл Клинтон.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на судебные документы, обнародованные Министерством юстиции США.
Смотрите также Трамп принуждал к интиму 13-летнюю и видел как убивают ее малыша: разоблачились новые файлы Эпштейна
Что известно о визитах Эпштейна в Россию?
Согласно материалам дела, в 2002 – 2003 годах Эпштейн несколько раз летал в Россию на собственном самолете Boeing 727 вместе с помощницами Сарой Келлен и Гислейн Максвелл. Вторую, впоследствии приговорили к 20 годам заключения за вербовку несовершеннолетних.
Первый визит состоялся в мае 2002 года – из Ниццы в Новосибирск, а затем в Хабаровск. Во время одного из перелетов на борту находился Билл Клинтон вместе со своим помощником Дагом Бендом.
Еще одна поездка в Россию состоялась в ноябре 2003 года – Эпштейн прибыл в Москву из Копенгагена, после чего посетил Санкт-Петербург и вылетел в Ирландию.
Обратите внимание! Во время допроса в 2016 году финансист отказался отвечать на вопросы о перелете Клинтона в Хабаровск, сославшись на пятую поправку к Конституции США, то есть право на молчание.
Минюст США также обнародовал фотографии из поездок Эпштейна в Москву и Санкт-Петербург, а также документы о финансовых переводах в российские банки в 2008–2012 годах на сумму более 10 тысяч долларов.
Фото пребывания Эпштейна в России / Скриншот
Что известно о деле Эпштейна?
В 2019 году Джеффри Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними. Судебное разбирательство не состоялось, поскольку он погиб в следственном изоляторе. В конце 2024 года Минюст США начал публикацию архивных материалов по этому делу.
В материалах упоминаются немало известных людей и политиков, в частности Дональд Трамп. В документах дела Эпштейна указано, что он познакомил Дональда Трампа с 14-летней девушкой в Мар-а-Лаго в 1990-х. Пострадавшая обвинений против Трампа не выдвигает, а он сам отрицает все.