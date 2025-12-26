Про це пише 24 Канал з посиланням на судові документи, оприлюднені Міністерством юстиції США.

Що відомо про візити Епштейна до Росії?

Згідно з матеріалами справи, у 2002 – 2003 роках Епштейн кілька разів літав до Росії на власному літаку Boeing 727 разом із помічницями Сарою Келлен та Гіслейн Максвелл. Другу, згодом засудили до 20 років ув'язнення за вербування неповнолітніх.

Перший візит відбувся у травні 2002 року – з Ніцци до Новосибірська, а згодом до Хабаровська. Під час одного з перельотів на борту перебував Білл Клінтон разом зі своїм помічником Дагом Бендом.

Ще одна поїздка до Росії відбулася у листопаді 2003 року – Епштейн прибув до Москви з Копенгагена, після чого відвідав Санкт-Петербург і вилетів до Ірландії.

Зверніть увагу! Під час допиту у 2016 році фінансист відмовився відповідати на запитання щодо перельоту Клінтона до Хабаровська, пославшись на п’яту поправку до Конституції США, тобто право на мовчання.

Мін’юст США також оприлюднив фотографії з поїздок Епштейна до Москви та Санкт-Петербурга, а також документи про фінансові перекази до російських банків у 2008–2012 роках на суму понад 10 тисяч доларів.



Що відомо про справу Епштейна?