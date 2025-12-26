Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на судебные документы, обнародованные Министерством юстиции США.

Что известно о визитах Эпштейна в Россию?

Согласно материалам дела, в 2002 – 2003 годах Эпштейн несколько раз летал в Россию на собственном самолете Boeing 727 вместе с помощницами Сарой Келлен и Гислейн Максвелл. Вторую, впоследствии приговорили к 20 годам заключения за вербовку несовершеннолетних.

Первый визит состоялся в мае 2002 года – из Ниццы в Новосибирск, а затем в Хабаровск. Во время одного из перелетов на борту находился Билл Клинтон вместе со своим помощником Дагом Бендом.

Еще одна поездка в Россию состоялась в ноябре 2003 года – Эпштейн прибыл в Москву из Копенгагена, после чего посетил Санкт-Петербург и вылетел в Ирландию.

Обратите внимание! Во время допроса в 2016 году финансист отказался отвечать на вопросы о перелете Клинтона в Хабаровск, сославшись на пятую поправку к Конституции США, то есть право на молчание.

Минюст США также обнародовал фотографии из поездок Эпштейна в Москву и Санкт-Петербург, а также документы о финансовых переводах в российские банки в 2008–2012 годах на сумму более 10 тысяч долларов.



Фото пребывания Эпштейна в России / Скриншот

Что известно о деле Эпштейна?