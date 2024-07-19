Российский суд вынес приговор американскому журналисту Гершковичу

В России к 16 годам заключения приговорили журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его задержали по обвинению в шпионаже в марте 2023 года.

Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным в России по обвинению в шпионаже с момента окончания холодной войны.

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Суд вынес приговор американскому журналисту

Свердловский областной суд признал Гершковича виновным по статье о шпионаже и назначил ему 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд завершил следствие по делу Гершковича за два заседания. Обвинение требовало для Гершковича 18 лет колонии строгого режима. Журналист не признал вины.

Журналиста Эвана Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Он якобы "осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Задержание Гершковича

Известно, что Гершкович работал в России с 2017 года. Сообщалось, что перед арестом он интересовался отношением российского общества к вербовке в частную военную компанию "Вагнер".

Следствие утверждает, что журналист был пойман "на месте преступления", но никаких доказательств этому предоставлено так и не было. И сам Гершкович, и WSJ эти обвинения отвергают, а Белый дом называл их смешными.