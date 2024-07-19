Гершкович став першим закордонним репортером, заарештованим у Росії за звинуваченням у шпигунстві з моменту закінчення холодної війни.

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Суд виніс вирок американському журналісту

Свердловський обласний суд визнав Гершковича винним за статтею про шпигунство та призначив йому 16 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Суд завершив слідство у справі Гершковича за два засідання. Звинувачення вимагало для Гершковича 18 років колонії суворого режиму. Журналіст не визнав провини.

Журналіста Евана Гершковича затримали 29 березня в Єкатеринбурзі за звинуваченням у шпигунстві. Він нібито "здійснював збір відомостей про діяльність одного із підприємств російського військово-промислового комплексу".

Затримання Гершковича

Відомо, що Гершкович працював у Росії з 2017 року. Повідомлялося, що перед арештом він цікавився ставленням російського суспільства до вербування в приватну військову компанію "Вагнера".

Слідство стверджує, що журналіст був спійманий "на місці злочину", але жодних доказів цьому надано так і не було. І сам Гершкович, і WSJ ці звинувачення відкидають, а Білий дім називав їх смішними.