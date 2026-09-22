Бронировал поездку в Испанию для Кравченко: прокурор ОГП Тимошенко уволился после "Карфагена"

Прокурор ГП Иван Тимошенко уволился с должности начальника Департамента информационных технологий после того, как его имя упоминалось в материалах дела "Карфаген". Его имя фигурирует в разговорах с Сергеем Кропивой, которого следствие считает организатором схемы по прикрытию мошеннических колл-центров.

Об этом сообщает "Следствие.Инфо".

Что известно о его увольнении?

Одним из ключевых фигурантов дела является Сергей Кропива – заместитель начальника Департамента международного сотрудничества ОГП. По версии следствия, именно он возглавлял организацию.

Тимошенко не является подозреваемым по этому делу. В то же время его имя фигурирует в материалах производства и разговорах, которые прокуроры САП зачитывали во время судебных заседаний.

В Офисе генпрокурора 5 сентября начали служебное расследование в отношении сотрудников, чьи имена упоминаются в обнародованных записях НАБУ и САП. Результаты этого расследования пока не обнародованы.

Следствие считает, что Кропива привлекал Тимошенко к решению бытовых вопросов и организации поездок. Во время судебного заседания прокурор САП зачитал фрагмент разговора, в котором Кропива просил Тимошенко заняться авиабилетами и отелями в Мадриде.

Ваня, а закажите мне там все эти билеты. У Дианы выясните, когда мы прилетаем в Мадрид. И на все время пребывания в Мадриде закажи номер, какой-нибудь хороший номер в этой гостинице. И рядом с этой гостиницей в радиусе 10 минут ходьбы найди какую-нибудь гостиницу, где можно просто взять официальный номер, но какой-нибудь бюджетный,

– говорил Кропива Тимошенко.

По данным журналистов, речь шла о бронировании отелей перед служебной поездкой Кропивы и бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко в Испанию.

Кроме того, по версии следствия, Тимошенко собирал у коллег и друзей деньги на подарки Кропиве. В частности, он якобы участвовал в выборе мотоцикла Harley-Davidson для чиновника.

Как Тимошенко и Кропива работали вместе?

До полномасштабного вторжения России Кропива и Тимошенко работали в киберполиции. После начала полномасштабной войны оба работали в Офисе генпрокурора, а в сентябре 2022 года покинули ведомство.

В июле 2023 года Кропиву назначили заместителем главы Одесской ОГА. Тимошенко примерно в этот же период работал в Одесской ОГА – по крайней мере, в сентябре 2023 года он был исполняющим обязанности директора Департамента цифрового развития, информационной политики и киберзащиты.

По данным следствия, в августе 2025 года Кропива вернулся в Офис генерального прокурора, а впоследствии Тимошенко возглавил Департамент информационных технологий ОГП. Следствие считает: именно Кропива способствовал назначению Тимошенко на эту должность.

Напомним, дело "Карфаген" касается расследования НАБУ и САП в отношении предполагаемой деятельности преступной организации, которая могла обеспечивать прикрытие мошеннических колл-центров и легализацию полученных средств.