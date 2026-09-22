Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Що відомо про його звільнення?

Одним із ключових фігурантів справи є Сергій Кропива – заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП. За версією слідства, саме він очолював організацію.

Тимошенко не є підозрюваним у цій справі. Водночас його ім'я фігурує в матеріалах провадження та розмовах, які прокурори САП зачитували під час судових засідань.

В Офісі генпрокурора 5 вересня розпочали службове розслідування щодо працівників, чиї імена згадуються на оприлюднених записах НАБУ і САП. Результати цього розслідування наразі не оприлюднені.

Слідство вважає, що Кропива залучав Тимошенка до вирішення побутових питань та організації поїздок. Під час судового засідання прокурор САП зачитав фрагмент розмови, у якій Кропива просив Тимошенка зайнятися авіаквитками та готелями в Мадриді.

Ваню, а замовте мені там оці всі квитки. У Діани з’ясуйте, коли ми прилітаємо до Мадрида. І на весь час перебування в Мадриді номер замов, якийсь хороший номер у цьому готелі. І поруч із цим готелем у радіусі там 10 хвилин ходьби знайдіть якийсь готель, де можна просто номер офіційний, але бюджетний якийсь,

– говорив Кропива Тимошенку.

За даними журналістів, йшлося про бронювання готелів перед службовою поїздкою Кропиви та колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка до Іспанії.

Крім того, за версією слідства, Тимошенко збирав із колег і друзів гроші на подарунки Кропиві. Зокрема, він нібито брав участь у виборі мотоцикла Harley-Davidson для посадовця.

Як Тимошенко та Кропива працювали разом?

До повномасштабного вторгнення Росії Кропива і Тимошенко працювали в кіберполіції. Після початку повномасштабної війни обоє працювали в Офісі генпрокурора, а у вересні 2022 року залишили відомство.

У липні 2023 року Кропиву призначили заступником голови Одеської ОВА. Тимошенко приблизно в цей же період працював в Одеській ОВА – щонайменше у вересні 2023 року він був виконувачем обов'язків директора Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту.

За даними слідства, у серпні 2025 року Кропива повернувся до Офісу генпрокурора, а згодом Тимошенко очолив Департамент інформаційних технологій ОГП. Слідство вважає: саме Кропива посприяв призначенню Тимошенка на цю посаду.

Нагадаємо, справа "Карфаген" стосується розслідування НАБУ і САП щодо ймовірної діяльності злочинної організації, яка могла забезпечувати прикриття шахрайських кол-центрів та легалізацію отриманих коштів.