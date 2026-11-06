ВАКС отказал в заявлении об отводе следственного судьи Воронько, несмотря на возможный конфликт интересов
Высший антикоррупционный суд рассматривал ходатайство об отводе судьи Владимира Воронько во время избрания меры пресечения генералу СБУ Сергею Дуке. Сторона обвинения указывала на затягивание дела и конфликт интересов.
Однако ВАКС отказал в заявлении об отводе. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Что известно о деле?
В пятницу, 6 ноября, следственный судья ВАКС Алексей Кравчук отказал в заявлении об отводе следственного судьи Владимира Воронько. Он проигнорировал аргументы прокурора САП о возможных связях Воронько с одиозным адвокатом Дмитрием Борзых.
Прокурор САП Карась обосновывал необходимость отвода судьи продолжительным рассмотрением дела. Сам Сергей Дука выступил против такого ходатайства и возложил ответственность за промедление на сторону обвинения. По его словам, судьи были готовы начать заседание еще в десять утра, однако представитель прокуратуры прибыл только в четырнадцать.
Как выяснили СМИ, в правоохранительных органах ходатайство об отводе также мотивировано риском возникновения конфликта интересов. По данным источников, Владимир Воронько и бывший заместитель главного военного прокурора Дмитрий Борзых в свое время работали в прокуратуре Луганской области и имеют общих знакомых. При этом защиту генерала СБУ осуществляет адвокат Владислав Кулинич, который ранее также работал в военной прокуратуре вместе с Борзыхом.
Детали операции "Карфаген"
Сергей Дука занимает должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. Ему было предъявлено подозрение в рамках резонансной операции "Карфаген".
По данным НАБУ и САП, участники преступной организации регулярно давали взятки руководству правоохранительных ведомств. За эти средства чиновники прикрывали работу сети мошеннических колл-центров и других незаконных коммерческих проектов.