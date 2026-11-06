ВАКС відмовив у заяві про відвід слідчого судді Воронька, попри можливий конфлікт інтересів

Проте ВАКС відмовив у заяві про відвід. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Що відомо про справу?

У п'ятницю, 6 листопада, слідчий суддя ВАКС Олекксій Кравчук відмовив у заяві про відвід слідчого судді Володимира Воронька. Він проігнорував аргументи прокурора САП про ймовірні звʼязки Воронька із одіозним адвокатом Дмитром Борзих.

Прокурор САП Карась обґрунтовував необхідність відводу судді тривалим розглядом справи. Сам Сергій Дука виступив проти такого клопотання та поклав відповідальність за зволікання на сторону обвинувачення. За його словами, судді були готові розпочати засідання ще о десятій ранку, проте представник прокуратури прибув лише о чотирнадцятій.

Як з'ясували ЗМІ у правоохоронних органах, клопотання про відвід також мотивоване ризиком виникнення конфлікту інтересів. За даними джерел, Володимир Воронько та колишній заступник головного військового прокурора Дмитро Борзих свого часу працювали в прокуратурі Луганської області й мають спільних знайомих. При цьому захист генерала СБУ здійснює адвокат Владислав Кулініч, який раніше також працював у військовій прокуратурі разом із Борзихом.

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Деталі операції "Карфаген"

Сергій Дука обіймає посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. Він отримав підозру в межах резонансної операції "Карфаген".

За даними НАБУ і САП, учасники злочинної організації регулярно давали хабарі керівництву правоохоронних відомств. За ці кошти посадовці прикривали роботу мережі шахрайських кол-центрів та інших незаконних комерційних проєктів.