Адвокату-сообщнику Князева присудили условный срок и донат ВСУ

Адвокату, который был посредником по делу Князева, был приговорен к 5 годам лишения свободы. Однако затем суд изменил свое решение и освободил его от наказания.

Адвокату Олегу Горецкому, которого вместе с бывшим главой Верховного суда Князевым разоблачили на получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов США, вынесли приговор. Высший антикоррупционный суд 12 октября утвердил соглашение о признании виновности.

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Ему присудили перечислить 21 миллион гривен на "Армию дронов"

Суд признал Горецкого виновным по нескольким статьям Уголовного Кодекса Украины. В частности, в пособничестве в предложении должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, предоставить ему и третьему лицу взятку и предоставлении его за совершение любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения.

По условиям соглашения Горецкий будет сотрудничать со стороной обвинения и давать обличительные показания. Кроме этого, он должен перечислить 21 миллион гривен на специальный счет в Фонд United 24 на "Армию дронов".

Деньги, которые были изъяты в ходе расследования, также передадут на нужды ВСУ. Речь идет еще о 29 миллионах гривен. Кроме того, в порядке специальной конфискации взимается 350 тысяч долларов США.

Дело Князева: коротко