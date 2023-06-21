Это был выдержанный разговор, – руководитель НАБУ о звонке Зеленского после задержания Князева

Не так давно НАБУ удалось поймать уже бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева на взятке. Впоследствии руководитель Национального антикоррупционного бюро констатировал, что после этого ему звонил президент Владимир Зеленский.

Отметим, что зовут нынешнего главу НАБУ – Семен Кривонос. Работал его орган совместно со САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура). О задержании Князева официально стало известно 15 мая.

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О чем Кривонос говорил с Зеленским

Как отметил глава Бюро, с президентом он провел очень сдержанный разговор, доложив ему о задержании Князева.

Я сообщил президенту, что задержан руководитель судебной ветви власти на получении взятки. Это был весь контекст разговора. Он очень ровно и взвешенно к этому отнесся. Не удивился. Он спросил, в чем там суть. Говорю: это – получение взятки. Он говорит: "Окей, хорошо". Не было никаких эмоций – ни отрицательных, ни положительных или еще чего-то такого. Это был очень выдержанный разговор,

– сказал руководитель НАБУ.

Кроме того, он констатировал, что стал возглавлять этот орган в начале марта 2023 года и сразу узнал о незаконной деятельности Князева: "В начале каденции узнать такой кейс было просто "вау!". Затем мы на адреналине наблюдали за развитием следственных действий и были нацелены на результат. И когда уже разоблачили, это была огромная гордость за Национальное антикоррупционное бюро и методы, которыми пользовались для проведения операции".

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