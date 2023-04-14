Дело Коболева: НАБУ просит продолжить расследование из-за новых доказательств

НАБУ настаивает на продлении срока досудебного расследования по делу эксглавы "Нефтегаза" Андрея Коболева. Дело в том, что нашли переписку.

Соответствующее ходатайство накануне уже подали. В НАБУ объяснили, что это вызвано новыми обстоятельствами, которые выяснили в ходе досудебного расследования.

Раньше Дело не в замороженных счетах: Коболев до сих пор не внес залог по своему делу

После обращения к следователю судьи с предварительным ходатайством детективы изъяли новые документы и информацию, имеющие существенное значение в деле. Речь идет об электронной переписке лиц, привлеченных к решению о выплате премий председателю, членам правления и работникам НАК "Нафтогаз Украины" в связи с победой в Стокгольмском арбитраже.

Общий объем переписки – 37 гигабайт. Теперь детективы осматривают извлеченную информацию.

Удалена переписка / Фото САП:

Что известно о деле