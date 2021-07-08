Медведчуку должны продлить домашний арест: под судом собрались титушки Кивы – фото

Печерский районный суд Киева 8 июля рассмотрит вопрос продления меры пресечения пророссийскому политику Виктору Медведчуку. Сам подозреваемый вместе с коллегами из "Оппозиционной платформы – За жизнь" уже прибыл в суд, а под его зданием собрались титушки Ильи Кивы.

Кум Владимира Путина ожидает, что суд не продлит ему домашний арест. Медведчук называет это "справедливым решением суда".

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Суд рассматривает продление домашнего ареста Медведчуку

В Печерском райсуде Киеве 8 июля проходит заседание по продлению домашнего ареста лидеру ОПЗЖ. Ведь 9 июля завершается действие предыдущего судебного решения.

Сам пророссийский нардеп уже прибыл в суд. Вместе с ним пришли и другие представители ОПЗЖ. Медведчук в очередной раз заявил, что все обвинения в отношении него якобы необоснованны.

Адвокаты кума Путина начали с ходатайств об отводах прокурора Руслана Ижука и следственного судьи Сергея Вовка. Прокурора называют "предвзятым", а судью – "подконтрольным стороне обвинения".

Кроме того, под здание суда пришли титушки Ильи Кивы – участники организации "Патриоты – За жизнь".

Титушки Кивы под судом, где рассматривают дело Медведчука: Фото Марианны Черкасец, 24 канал

Дело Медведчука: что известно