Дело Миндича должно было быть о коррупции в Минобороны: НАБУшник сделал неожиданное признание

Дело "Мидас", фигурантом которого выступает бизнесмен Тимур Миндич, касается разоблачения коррупционной схемы в энергетике. Впрочем, по словам сотрудника НАБУ, сначала операции планировались по Минобороны.

Сначала дело "Мидас" заключалось в документировании коррупции в Минобороны. Есть определенные, признаки, которые связывают фигурантов этого расследования, именно в рамках незаконных сделок в оборонной сфере. Об этом рассказал детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов в интервью общественной организации Центр противодействия коррупции, передает 24 Канал.

Что известно о связи Миндича с Минобороны?

Детектив напомнил, что недавно вышел из СИЗО после 5 месяцев пребывания под стражей. Он отметил, что не успел нормально обсудить дело с коллегами и выяснить, что они документировали кроме "Мидаса".

В то же время правоохранитель уверен: если в материалах дела есть что-то важное, это обязательно будет использовано.

Ранее, в ноябре, обвинитель от САП утверждал, что Тимур Миндич – бывший бизнес-партнер и друг президента Зеленского, якобы имел влияние на нынешнего секретаря Совбеза Рустема Умерова, когда тот был министром обороны. Умеров опровергнул эти утверждения. В конце ноября его пресс-служба подтвердила, что он дал показания НАБУ и имеет статус свидетеля.

К слову, директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил, что Магамедрасулов участвовал в организации легального прослушивания квартиры Миндича.

Что известно о задержании Магамедрасулова?