Справа Міндіча мала бути про корупцію в Міноборони: НАБУшник зробив несподіване зізнання

Справа "Мідас", фігурантом якої виступає бізнесмен Тимур Міндіч, стосується викриття корупційної схеми в енергетиці. Втім, за словами співробітника НАБУ, спершу операції планувалися щодо Міноборони.

Спочатку справа "Мідас" полягала у документуванні корупції в Міноборони. Є певні, ознаки, які пов'язують фігурантів цього розслідування, саме в межах незаконних оборудок в оборонній сфері. Про це розповів детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов в інтерв'ю громадській організації Центр протидії корупції, передає 24 Канал.

Що відомо про зв'язок Міндіча із Міноборони?

Детектив нагадав, що нещодавно вийшов із СІЗО після 5 місяців перебування під вартою. Він зазначив, що не встиг нормально обговорити справу з колегами та з'ясувати, що вони документували окрім "Мідаса".

Водночас правоохоронець впевнений: якщо у матеріалах справи є щось важливе, це обов'язково буде використано.

Раніше, у листопаді, обвинувач від САП стверджував, що Тімур Міндіч – колишній бізнес-партнер та друг президента Зеленського, нібито мав вплив на нинішнього секретаря Радбезу Рустема Умєрова, коли той був міністром оборони. Умєров заперечував ці твердження. Наприкінці листопада його пресслужба підтвердила, що він надав покази НАБУ та має статус свідка.

До слова, директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив, що Магамедрасулов брав участь в організації легального прослуховування квартири Міндіча.

Що відомо про затримання Магамедрасулова?