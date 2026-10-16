Незаконные 13,9 миллиона гривен: НАБУ завершило расследование в отношении экс-чиновницы Стефанишиной

Правоохранительные органы завершили расследование в отношении бывшего вице-премьер-министра по делу о незаконном обогащении на сумму 13,9 миллиона гривен. Подозреваемую также уличили в недекларировании элитного имущества и автомобиля.

Как сообщили в НАБУ и САП, материалы уголовного дела уже предоставлены для ознакомления стороне защиты. Согласно предоставленной информации, речь идет об Ольге Стефанишиной.

Каковы подробности расследования?

По данным следователей, фигурантка владела двумя квартирами в столичном жилом комплексе "Файна Таун" общей стоимостью почти 11 миллионов гривен, которые оформила на свою подругу.

Следствие также зафиксировало пользование другими ценными активами, оформленными на близкое окружение. В частности, в распоряжении чиновницы находились квартира в жилом комплексе бизнес-класса "Львовская площадь", зарегистрированная на ее мать, и автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 d, оформленный на подчиненного.

Никаких сведений о владении или пользовании этим имуществом чиновница в ежегодные официальные декларации не внесла.

Срыв покупки поместья под Киевом

Кроме того, подозреваемая вела переговоры о покупке частного дома под Киевом ориентировочной стоимостью 550 тысяч долларов США.

Согласно разработанному плану, 250 тысяч долларов она должна была оплатить наличными, а остальную часть стоимости – передачей продавцу двух квартир в ЖК "Файна Таун".

От запланированной сделки чиновница впоследствии отказалась. Следователи отмечают, что это произошло, вероятно, из-за ее последующего назначения на дипломатическую должность за рубежом.

Расходы значительно превышали доходы

Официальные доходы госслужащей не позволяли совершать подобные дорогостоящие покупки. С начала 2024 года до середины 2025 года ее заработок составил около 3,7 млн грн.

В то же время только с ее личных банковских счетов за указанный период было потрачено примерно 4,2 миллиона гривен.

Отметим, что Стефанишина отрицает свою вину и подчеркивает, что уведомление о подозрении не доказывает ее причастности к преступлению.

Ранее она занимала должность посла Украины в США, однако Владимир Зеленский уволил ее 3 августа. Стефанишина при этом пояснила, что покинула свой пост в связи с личными обстоятельствами и расследованием НАБУ и САП, касающимся ее близких.