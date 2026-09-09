В интервью "Радио Свобода" бывшая посол Украины в США отметила, что на ее решение также повлияли расследования НАБУ и САП. В то же время она подчеркнула, что это не было единственной или главной причиной ее отставки.

Почему Стефанишина ушла с поста посла в США?

По словам Стефанишиной, продолжались следственные действия в отношении ее близких, родителей и других людей из ее окружения. Из-за этого ей приходилось постоянно заниматься вопросами, связанными с расследованием и личной жизнью.

Она пояснила, что пребывание в США не давало ей возможности полноценно реагировать на эти ситуации в Украине.

Работа украинского посла в США требует постоянной и полной вовлеченности. Поэтому совмещать дипломатическую деятельность с решением личных вопросов в Украине для нее стало слишком сложно.

Фактически, по словам бывшей дипломатки, приходилось выбирать между работой в Вашингтоне и личными делами в Украине. В результате она решила вернуться в Украину.

Бывшая посол также прокомментировала предположение, что ее отставка могла быть связана с желанием покинуть пост до возможного вручения подозрения.

Стефанишина заявила, что сама приняла решение о увольнении и никто не заставлял ее это делать.

Она также пояснила, что не хотела создавать дополнительных проблем для президента Владимира Зеленского. В частности, речь шла о возможной ситуации, когда главе государства пришлось бы отвечать на вопросы о ее увольнении на фоне антикоррупционного расследования.

По словам Стефанишиной, претензий именно к ее работе на посту посла не было. Она признала, что хотела бы продолжить работу в США, однако решила завершить дипломатическую карьеру.

Что известно о деле против Стефанишиной?

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал для Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен.

Бывшему послу объявили подозрение по трем эпизодам. Речь идет о возможном незаконном обогащении и двух случаях недостоверного декларирования.

Стефанишина отрицает свою вину. Она заявляла, что ей нечего скрывать, а сам факт уведомления о подозрении еще не означает, что вина человека доказана.

3 августа президент Владимир Зеленский уволил Стефанишину от должности посла Украины в США.