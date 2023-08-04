Катастрофа с руководством МВД: начальнику Управления авиации ГСЧС избрали меру пресечения
По делу о гибели руководства МВД одному из работников ГСЧС избрана мера пресечения. Его будут содержать под стражей до 1 октября 2023 года.
Речь идет о начальнике Управления авиации и авиационном поиске и спасении ГСЧС Украины. Он в четверг, 3 августа, получил подозрение.
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Подозреваемый будет содержаться под стражей
Иван Коробка, начальник Управления авиации, будет содержаться под стражей до 1 октября 2023 года. Однако подозреваемый с решением суда не согласен. Он заявил, что не считает себя виновным.
В частности, он не соглашается со своим обвинением по безосновательному принятию решения по полёту. Кроме того, он утверждает, что погода была летной и экипаж был допущен к полетам в сложных погодных условиях.
Подозреваемый также заявил, что его адвокаты будут подавать апелляцию.
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Сотрудникам ГСЧС сообщили о подозрении
ДБР 3 августа вручило подозрение пяти должностным лицам ГСЧС. Следствие установило, что они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица.
В частности, о подозрении сообщили:
- начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,
- и.о. командира части;
- заместителю командира по летной подготовке;
- командиру авиационной эскадрильи;
- начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.
В итоге должностным лицам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОССГЗ сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности полетов, что повлекло за собой гибель людей и большой материальный ущерб, то есть в совершении уголовного правонарушения.
Начальник службы безопасности полетов этого же отряда уведомлен о подозрении по статье о служебной халатности. Санкция статей предусматривает наказание – лишение свободы до 10 лет.
Справка. 18 января 2023 года вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, разбился в Броварах. На борту было 10 человек и все они погибли: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь министерства Юрий Лубкович, их помощники, а также 3 члена экипажа ГСЧС.
Вертолет упал на территории детского сада. Всего в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили 25 человек, среди которых 11 детей.