По следам Сталина: за что в России сажают физиков по делу о "гиперзвуке" и при чем тут "Кинжалы"

Путинская Россия все больше напоминает СССР времен позднего Сталина. Одним из атрибутов тех времен и мрачными реалиями российского настоящего стали репрессии против научной элиты.

Путинская Россия все больше напоминает СССР времен позднего Сталина. Одним из атрибутов тех времен и мрачными реалиями российского настоящего стали репрессии против научной элиты.

Подсветило тренд обширное расследование "Русской службы Би-би-си" о репрессиях ФСБ против 12 российских ученых-физиков, которые имели неосторожность выбрать темой своего научного интереса проблемы гиперзвука и гиперзвуковой скорости. 24 Канал объясняет, что на самом деле случилось.

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Что за гиперзвук, гиперскорость и число Маха

Гиперзвук – звуковые колебания очень высокой частоты.

Гиперзвуковая скорость – такая, что существенно превышает скорость звука в атмосфере. К гиперзвуковым скоростям относят все, которые превышают 5 чисел Маха.

Число Маха – отношение скорости движения тела в жидкости или газе к скорости звука в этой среде. При этом Мах – это фамилия австрийского ученого, пионера аэродинамики.

Если очень грубо – скорость, необходимая для преодоления звукового барьера. Это не постоянная величина, однако в аэродинамике число Маха консенсусно взято за единицу скорости и равно 340 метрам в секунду или 1224 километрам в час.

Но это все довольно условно, ведь плотность воздуха разная в разных слоях атмосферы, поэтому скорость 1224 километра в час будет верной для полетов на небольших высотах (столько необходимо для преодоления звукового барьера), но уже на высоте в 10 километров число Маха составит 1076 километров в час.

Таким образом, гиперзвуковая скорость для ракет примерно в районе – от 6120 километров в час. Конечно, с немалым количеством условностей и упрощений.

Как видим, гиперзвук и гиперзвуковая скорость – довольно разные термины, однако большинство людей этого не различает, а привычка говорить на второе сокращенным вариантом "гиперзвук" вообще запутывает. При этом арестованные в России ученые-физики были именно специалистами по первому (гиперзвуку) и фактически не имели отношения ко второму (гиперскорости).

Это военная тема?

Вообще-то нет, гиперзвук – это интересное природное явление, которое позволяет исследовать физику твердых тел. Это фундаментальная наука. Впрочем, тема имеет и практическое значение – для акустических исследований, исследований микроволнового излучения, космоса и т.д.

Гиперзвуковые скорости – это также важная научная тема, однако она имеет и военный аспект, ведь любое государство, а особенно такое, которым правит тиран, желает иметь оружие, которое летит куда-то на бешеной скорости и не может быть остановлено средствами ПВО противника. Особенно, если это оружие будет нести ядерный заряд.

На сегодняшний день гиперзвуковые исследования и эксперименты по созданию оружия, способного работать на скорости более 5 Махов, является важным приоритетом для многих государств мира. Можно даже сказать, что в мире существует соревнование за первенство в этом направлении.

Стоп, но ведь Россия уже победила в этих гиперзвуковых гонках?

Цена вопроса – десятки миллиардов долларов, борьба эта далеко не всегда успешна. К примеру, в 2023 году Пентагон поставил крест на перспективном проекте гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW, которая могла развивать скорость в 6 – 8 Махов, но не прошла испытания.В настоящее время в США на стадии испытаний есть несколько других проектов гиперзвукового оружия, но готового решения нет. То же самое делает Китай, Франция и даже КНДР с Ираном.

Никто нас не слушал. Послушайте сейчас,

– Путин в 2018 году фиксирует появление в России гиперзвукового оружия и демонстрирует готовность диктовать миру свою волю, то есть шантажировать его.

Минимум с 2005 года Путин хвастался гиперзвуковым оружием, а в 2018 году в обращении к Федеральному собранию пригрозил миру большим российским "аналоговнетом" – гиперзвуковыми ракетами, которые летят и уничтожают США. Правда, это была анимация, однако слова российского диктатора были действительно грозными.

Мы разрабатываем и будем ставить на вооружение новые стратегические высокоточные комплексы – такие, которых нет в мире. Это такие системы, которые будут работать на гиперзвуке, менять направление по курсу и высоте. Практически неуязвимые системы, в том числе и для средств противоракетной обороны,

– Путин 27 сентября 2005 года в ходе прямой линии рассказывает жителю Ижевска о мощи и силе России.

Журналисты "русской службы Би-би-си" подсчитали, что за следующие 5 лет Путин более 70 раз упоминал о "гиперзвуке" и в тех или иных формах обещал показать миру новую версию "кузькиной матери".

О чем же говорил Путин? Тайны здесь нет никакой. Это стратегический ракетный комплекс шахтного и наземного базирования "Авангард", а также авиационный комплекс – "Кинжал".

Оба были поставлены на боевое дежурство в 2021 году. Позже Путину еще "подвезли" гиперзвуковые ракеты "Циркон", впрочем, сам факт их реального существования заставляет остряков отделять две последние буквы в названии и делать акцент на том, что осталось, а еще легитимно называть всех причастных к этому пропагандистскому проекту клоунами.

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С помощью "Авангарда" (боевой блок для ракет "Сармат" с анонсированной скоростью в (внимание) – 27 Махов) предполагалось уничтожать Вашингтон, а "Кинжалы" должны были работать более локально.

На данный момент существование "Авангарда" не в качестве прототипа, а боевой единицы до сих пор не подтверждено и считается сомнительным. Это еще не "ракеты на воде", как у союзника россиян Си Цзиньпина, но близко.

Что касается "Кинжала", то его Россия применила в боевых действиях против Украины и ее гражданской инфраструктуры. В 2022 году против "Кинжалов" у украинских ПВО не было ответа, но после появления у стражей неба систем PATRIOT (не самых новых, но надежных) в 2023 году российские "Кинжалы" стали регулярно перехватывать.

Но ведь Путин говорил, что это "аналоговнет", который невозможно сбить, потому что "почти метеорит"?

Как оказалось, можно. И для этого "метеорита" даже не понадобился Брюс Уиллис. Но как так случилось? А дело в том, что Х-47М2 "Кинжал" – это не совсем гиперзвуковая ракета.

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Да, это не принципиально новая разработка, а переделанный под ракету авиационного базирования баллистический снаряд Р-500 "Искандер". Тот самый, которым рекомендовали не смешить в самом начале войны России против Украины, в 2014 году.

Что это значит?

А то, что баллистические ракеты действительно могут развить гиперзвуковую скорость на некоторых участках своей траектории (когда "падают с неба", точнее – из стратосферы, гиперзвуковую скорость могла иметь даже нацистская ракета "Фау-2" 80 лет назад). Однако это не делает их гиперзвуковыми ракетами, ведь они не могут маневрировать и вообще не соответствуют международным стандартам для данного типа оружия.

То есть вся эта история с гиперзвуковыми угрозами Путина – фикция, никакого гиперзвукового оружия у России нет. Странно, что было бы иначе в стране, большинство достижений которой являются либо кражами, либо обманом.

Как Сталин завещал

Выход у России в таких ситуациях традиционный – напустить таинственности и закрутить гайки. Следствием этих процессов стали репрессии против российских ученых, связанных с теоретическими исследованиями гиперзвука. Наиболее известным является так называемое "Новосибирское дело". Именно на его основе написали свой материал российские сотрудники Би-би-си.

Правда, российские журналисты скромно умолчали о том, в связях с какой именно разведкой обвиняют ученых, того же Анатолия Маслова или Дмитрия Колкера. А это, между прочим, вовсе не "недружественные страны из агрессивного блока НАТО", а вполне родной и союзный Китай.

Другое дело, что повод был вымышленный – покойный уже Колкер (ФСБ забрала его в СИЗО прямо из больницы, хотя тот был на 4-й стадии онкозаболевания и умер через 2 дня после ареста) просто читал лекции по физике китайским студентам. У Маслова внуки Дзержинского нашли "измену" в научной статье. В обоих случаях материалы перед их изложением прошли проверку у специальных служб и их авторы получили "добро".

В этой ситуации вызывает сомнение способность экспертов ФСБ вообще понять, что они рецензируют, а потому, похоже, происходил процесс поиска просто знакомых слов или в формате "по тегу". Ведь арестованные ученые не имели отношения к разработке оружия, а занимаются фундаментальными исследованиями (то есть являются Эйнштейнами, а не Оппенгеймерами).

В материалах (дела) говорится, что Россия имеет передовые технологии в сфере гиперзвуковых вооружений, аналогов которых нет во всем мире. И якобы за этим охотятся представители иностранных разведок,

– правозащитник Евгений Смирнов о значимости дел ученых-предателей для руководства России (цитата по материалу "русской службы Би-би-си").

В упомянутой статье "Би-би-си" делается предположение, что это все делалось и делается по приказу Путина, по крайней мере, так утверждает представитель репрессированных ученых – адвокат Евгений Смирнов. Он утверждал, что дела об "измене" находятся на личном контроле российского президента.

Также Смирнов утверждает, что целью репрессий было не разоблачение конкретных лиц, а фактическая профилактика: "Задачей было не найти виновных, а в каждом институте посадить по несколько человек".

В это можно легко поверить, ведь именно так когда-то делал и Сталин во времена так называемых "ядерных гонок". В СССР с учеными традиционно не играли – сначала весь цвет науки был уничтожен или почти уничтожен в 30-е. Затем тех, кто чудом выжил (как Королев) загнали в "шарашки" и заставили работать за еду и под страхом смерти.

Но и этого было мало – понадобились "трофейные" ученые из побежденной нацистской Германии (напомним, они все поголовно были "вне политики") и шпионы / перебежчики из США. Благодаря им и возник советский ядерный проект и советская космическая программа.

И на всех этих наработках сейчас и сидит Россия и российская наука, не придумывая ничего принципиально нового, эксплуатируя наследие середины прошлого века. При этом российские власти упорно называют отцом "ядерного проекта" кровавого сталинского менеджера Берию.

Вопрос, может ли возникнуть в таких условиях принципиально новый прорыв в науке, что приведет к созданию революционного оружия, если в стране даже не могут сделать обычные микросхемы, является риторическим.

Сигнал на выход

Интересно, что в расследовании ничего нет о политических взглядах репрессированных (а его авторы даже не думают ставить вопрос, насколько сейчас морально вообще заниматься наукой в тоталитарном фашистском образовании, которое развязало геноцидную войну против бывшей колонии, народу которой отказывает в идентичности). Так что можно предположить, что они были вполне лояльны к путинскому террористическому режиму и не видели ничего преступного в том, чтобы служить ему, оставаясь "вне политики".

Как видим, этого оказалось мало. В России не стали ждать, пока господа Маслов, Звягинцев, Шиплюк и другие репрессированные ученые станут российскими Вернерами фон Браунами (отец одновременно немецкой и американской ракетной программы – 24 Канал), а решили действовать превентивно. Общая истерия обязывает.

Сейчас для российских ученых единственным приемлемым вариантом является бегство из России, публичное отречение от фашистского режима и работа против него. Это уже, кстати, массово происходит – с 2012 по 2021 годы число ученых, которые покидают Россию, увеличилось в 5 раз. После полномасштабного вторжения эти показатели снова выросли.

"Новосибирское дело" – яркая реклама того, что государство планирует делать с учеными. Также некоторое понимание дает и история. Напомним, что после ученых Сталин начал репрессии против врачей.

Для Украины репрессии в России против ученых – это хороший знак.

Во-первых, это ослабляет интеллектуальный потенциал врага, а значит – ускоряет его крах.

Во-вторых, это означает, что никакого настоящего гиперзвукового оружия (как и танков "Армата", истребителей пятого поколения или даже собственных, а не купленных у Израиля или Ирана беспилотников) у россиян не будет.

Они, как и в прошлом веке будут давить "мясом" и надеяться на большой российский "авось".