Дело о "золотых яйцах" для ВСУ: ВАКС назначил залог для координатора преступной схемы

Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения бывшему директору одного из обществ, которое участвовало в коррупционном деле о "яйцах по 17 гривен". Так, суд назначил подозреваемому залог в более 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.

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Суд назначил подозреваемому залог

ВАКС применил к подозреваемому по делу о поставках продуктов питания для Вооруженных сил Украины, бывшего директора одного из обществ, меру пресечения. Речь идет о залоге в размере 5 002 256 гривен. Он должен быть внесен не позднее 5 дней со дня избрания меры пресечения на соответствующий счет.

Если залог не будет внесен, то на подозреваемого будут возлагаться процессуальные обязанности:

не покидать пределы населенного пункта, в котором он зарегистрирован и проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;

носить электронное средство контроля.

Напомним, что 2 апреля детективы НАБУ сообщили о подозрениях экс-руководителю департамента Министерства обороны, владелице и директорам компаний-поставщиков и физическому лицу. Им инкриминируют причастность к хищению государственных средств на закупки Минобороны продуктов для ВСУ во время полномасштабного вторжения России.