Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Вищий антикорупційний суд.
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Суд призначив підозрюваному заставу
ВАКС застосував до підозрюваного у справі про постачання продуктів харчування для Збройних сил України, колишнього директора одного з товариств, запобіжний захід. Мовиться про заставу у розмірі 5 002 256 гривень. Вона має бути внесена не пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу на відповідний рахунок.
Якщо застава не буде внесена, то на підозрюваного покладатимуться процесуальні обов'язки:
- не залишати межі населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;
- носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо, що 2 квітня детективи НАБУ повідомили про підозри екскерівнику департаменту Міністерства оборони, власниці й директорам компаній-постачальниць та фізичній особі. Їм інкримінують причетність до розкрадання державних коштів на закупівлі Міноборони продуктів для ЗСУ під час повномасштабного вторгнення Росії.