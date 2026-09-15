Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Какие меры пресечения избраны в отношении фигурантов дела?

Суд по ходатайству прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры избрал меру пресечения в отношении организатора схемы и владельца торговой марки Biopell Medical. Мужчину поместили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 75 миллионов гривен. Кроме того, под стражу с альтернативой залога в 68 миллионов гривен поместили и сообщницу подозреваемого, которая является владелицей медицинской клиники.

Также суд избрал меры пресечения еще шести участникам преступной группы. Их поместили под стражу с правом внесения залога в размерах от 3,5 миллиона до 10 миллионов гривен. Что касается остальных фигурантов схемы, ходатайства правоохранительных органов в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

В Офисе генерального прокурора отдельно подчеркнули, что в Украине не зарегистрировано ни одного лекарственного средства с действующим веществом тирзепатид, в том числе и под названием Biopatid. Вся продукция под этой маркой является фальсифицированной и представляет реальную опасность для здоровья граждан. Название препарата придумал сам организатор, который незаконно использовал свою торговую марку Biopell Medical для его массового распространения.

Напомним, в Украине раскрыли масштабное подпольное производство фальсифицированного препарата для похудения "Biopatid". Правоохранители объявили подозрение 27 участникам схемы, которые изготавливали средство из сырья неизвестного происхождения, ввезенного из Китая под видом пищевых добавок, и продавали его по всей стране через сайты, соцсети, клиники и косметологические кабинеты.

По данным следствия, к рекламе подделки привлекали блогеров, актеров и других публичных лиц, а одну из киевских клиник использовали для популяризации препарата среди медиков. В ходе более 250 обысков в 13 областях были изъяты оборудование, готовые препараты, упаковки, техника, автомобили и почти 15 миллионов гривен в различной валюте. Себестоимость упаковки составляла около 17 долларов, тогда как продавали ее по цене до 1200 долларов, а общая стоимость изготовленной продукции превысила 5 миллионов долларов.