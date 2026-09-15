Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Какие меры пресечения избраны в отношении фигурантов дела?

Суд по ходатайству прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры избрал меру пресечения в отношении организатора схемы и владельца торговой марки Biopell Medical. Мужчину поместили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 75 миллионов гривен. Кроме того, под стражу с альтернативой залога в 68 миллионов гривен поместили и сообщницу подозреваемого, которая является владелицей медицинской клиники.

Также суд избрал меры пресечения еще шести участникам преступной группы. Их поместили под стражу с правом внесения залога в размерах от 3,5 миллиона до 10 миллионов гривен. Что касается остальных фигурантов схемы, ходатайства правоохранительных органов в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

В Офисе генерального прокурора отдельно подчеркнули, что в Украине не зарегистрировано ни одного лекарственного средства с действующим веществом тирзепатид, в том числе и под названием Biopatid. Вся продукция под этой маркой является фальсифицированной и представляет реальную опасность для здоровья граждан. Название препарата придумал сам организатор, который незаконно использовал свою торговую марку Biopell Medical для его массового распространения.

Google Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google Добавить

Напомним, в Украине раскрыли масштабное подпольное производство фальсифицированного препарата для похудения "Biopatid". Правоохранители объявили подозрение 27 участникам схемы, которые изготавливали средство из сырья неизвестного происхождения, ввезенного из Китая под видом пищевых добавок, и продавали его по всей стране через сайты, соцсети, клиники и косметологические кабинеты.

По данным следствия, к рекламе подделки привлекали блогеров, актеров и других публичных лиц, а одну из киевских клиник использовали для популяризации препарата среди медиков. В ходе более 250 обысков в 13 областях были изъяты оборудование, готовые препараты, упаковки, техника, автомобили и почти 15 миллионов гривен в различной валюте. Себестоимость упаковки составляла около 17 долларов, тогда как продавали ее по цене до 1200 долларов, а общая стоимость изготовленной продукции превысила 5 миллионов долларов.