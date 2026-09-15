Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Які запобіжні заходи обрали для фігурантів справи??

Суд за клопотанням прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури обрав запобіжний захід організаторові схеми та власникові торговельної марки Biopell Medical. Чоловіка відправили під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 75 мільйонів гривень. Окрім того, під варту з альтернативою застави в 68 мільйонів гривень відправили й спільницю підозрюваного, яка є власницею медичної клініки.

Також суд обрав запобіжні заходи ще шістьом учасникам злочинної групи. Їх відправили під варту із правом внесення застави у розмірах від 3,5 мільйона до 10 мільйонів гривень. Щодо інших фігурантів схеми клопотання правоохоронців наразі перебувають на розгляді суду.

В Офісі Генпрокурора окремо наголосили, що в Україні не зареєстровано жодного лікарського засобу з діючою речовиною тирзепатид, зокрема й під назвою Biopatid. Уся продукція під цією маркою є фальсифікованою та становить реальну небезпеку для здоров'я громадян. Назву препарату вигадав сам організатор, який незаконно використовував свою торговельну марку Biopell Medical для його масового розповсюдження.

Нагадаємо, в Україні викрили масштабне підпільне виробництво фальсифікованого препарату для схуднення "Biopatid". Правоохоронці оголосили підозру 27 учасникам схеми, які виготовляли засіб із сировини невідомого походження, завезеної з Китаю під виглядом харчових добавок, і продавали його по всій країні через сайти, соцмережі, клініки та косметологічні кабінети.

За даними слідства, до реклами підробки залучали блогерів, акторів та інших публічних людей, а одну з київських клінік використовували для популяризації препарату серед медиків. Під час понад 250 обшуків у 13 областях вилучили обладнання, готові препарати, пакування, техніку, автомобілі та майже 15 мільйонів гривень у різній валюті. Собівартість упаковки становила близько 17 доларів, тоді як продавали її за ціною до 1200 доларів, а загальна вартість виготовленої продукції перевищила 5 мільйонів доларів.