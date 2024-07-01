Имеет определенный иммунитет: Верховный суд США частично встал на сторону Трампа в деле о штурме Капитолия

Верховный суд США признал, что 45-й президент страны Дональд Трамп имеет определенный уровень иммунитета от уголовного преследования по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом пишут в издании Reuters. Там отметили, что суд постановил, что Трамп имеет иммунитет в отношении официальных, а не частных действий.

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Верховный суд США о деле о штурме Капитолия

Это решение, вероятно, еще больше затянет судебный процесс по обвинениям в подрыве федеральных выборов, что рассматривают против экс-президента и будущего кандидата в руководители Белого дома от республиканцев Дональда Трампа.

Решением шести судей против трех суд постановил, что, хотя бывшие президенты пользуются иммунитетом за действия, совершенные в пределах своих конституционных полномочий, они не имеют иммунитета за действия, которые совершают частным образом.

Мы делаем вывод, что согласно нашей конституционной структуре разделенных полномочий, природа президентской власти требует, чтобы экс-президент имел определенный иммунитет от уголовного преследования за официальные действия во время пребывания в должности,

– сказал Председатель Верховного суда Джон Робертс.

Он отметил, что по крайней мере по выполнению президентом своих основных конституционных полномочий этот иммунитет должен быть "абсолютным" и добавил, что президент не имеет иммунитета на свои "неофициальные действия, и не все, что он делает, является официальным".