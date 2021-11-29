Дело о "теракте в Раде": суд отказался арестовывать Савченко

Броварской горрайонный суд Киевской области отказал в избрании меры пресечения Надежде Савченко и Владимиру Рубану. В то же время вернул прокурору обвинительный акт.

Адвокат Алексей Шевчук заявил, что "дела "Савченко – Рубана" больше не существует. Правозащитник также обнародовал копию постановления от 29 ноября".

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Ходатайство защитников Савченко Надежды Викторовны о возвращении обвинительного акта удовлетворить. Постановление может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде через Броварской горрайонный суд Киевской области в течение семи дней со дня его объявления,

– указывается в документе.

Полный текст постановления будет объявлен в 15.00 3 декабря в зале Броварского горрайонного суда.

Суд отказался арестовывать Савченко / Фото Алексея Шевчука

Савченко подтвердила информацию

Савченко на своей странице в фейсбуке подтвердила информацию, обнародованную ее адвокатом Шевчуком.

Обвинительный акт, с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана "в подрыве Верховной Рады минометами из баржи, которая плывет по Днепру", возвращен прокурору, по причине необоснованности обвинения,

– написала она.

"В мере пресечения в виде содержания под стражей прокурору отказано", – добавила Савченко.

В чем обвиняли Савченко и Рубана

Их арестовали в 2018 году. Савченко подозревали в сговоре с пророссийскими боевиками, подготовке масштабного теракта в центре Киева, попытке свержения конституционного строя и захвате власти.

Рубана задержали, когда он перевозил с оккупированной территории на подконтрольную территорию Украины большое количество оружия. Ему объявили подозрение в попытке покушения, теракте и незаконном обращении с оружием, а затем взяли под арест.

По данным прокуратуры, с помощью оружия с оккупированных территорий Савченко с Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главы МВД Арсена Авакова. Среди планов – подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.

Савченко и Рубан целый год находились под арестом, который все время продлевали, ведь следствие по делу еще не завершилось. Уже 16 апреля 2019 года их освободили из-под стражи.

Текст публикации Алексея Шевчука:

В марте 2018 года стало известно, что Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады.

Уважаемые журналисты! Дела Савченко-Рубана больше не существует! Акт возвращен! Дело развалено!