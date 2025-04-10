Сырский рассказал о делах против Галушкина, Лапина и Горбенко

В деле об обороне Харьковщины фигурируют трое военнослужащих. Среди них Илья Лапин, Артур Горбенко и Юрий Галушкин, которых обвиняют в бездействии, что привело к захвату территорий россиянами.

Ситуацию в отношении них прокомментировал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для LB.

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Что заявил Сырский

На вопрос о том, уместно ли, по его мнению, обвинять военнослужащих в тех или иных действиях по управлению боем или организацией обороны, главком ответил, что конкретно в этом случае "ситуация очень непростая".

По его словам, каждый военнослужащий и начальник отвечает за свои действия. Он отметил, что в случае получения боевого распоряжения, его необходимо выполнять. В ином случае, как заявил Сырский, это преступление.

Когда ставят задачи, например, провести минирование, выставить минные поля, провести инженерное оборудование, установить минно-взрывное или невзрывное заграждение, оборудовать позиции, проверить организацию системы огня, то есть выехать. Тем более на направлении, где мы уже знали, что противник будет наступать. Командир этой группировки получил от меня задание и мне отчитывался. Устно. А потом еще предоставлял письменные отчеты о том, что эта задача, боевое распоряжение выполнено,

– объяснил он.

Поэтому, по его словам, если ответственное лицо нарушает или не выполняет необходимое действие, оно должно за это ответить.

Напомним, в деле фигурируют 3 военнослужащих – Илья Лапин, Артур Горбенко и Юрий Галушкин. По данным правоохранителей, своим халатным отношением они позволили России захватить часть территории Липецкой сельской тергромады.