Дело об отстранении Тупицкого: суд остановил одно из производств

Кассационный суд в составе Верховного Суда 14 июня рассматривал один из исков об отстранении председателя КСУ Александра Тупицкого. Ходатайство об остановке производства удовлетворили.

Тупицкий оспаривал указ президента Владимира Зеленского от 26 февраля 2021 года. В документе говорилось об отстранении судьи от должности председателя Конституционного Суда на 1 месяц.

К теме Тупицкий говорит, что "чист перед судом" и не заслуживает жесткой меры пресечения

Тупицкий оспаривал сразу два указа президента

Представитель ответчика заявил ходатайство о приостановлении производства до вступления в законную силу другого судебного решения. Говорится о другом иске Тупицкого, в котором служитель Фемиды оспаривал указ президента о своем отстранении от 29 декабря 2020 года – на 2 месяца. Кассационный суд это ходатайство удовлетворил.

27 марта, когда прошло действие указа президента об отстранении Тупицкого, Владимир Зеленский отменил указы экс-главы государства Виктора Януковича о назначении судьями КСУ как Александра Тупицкого, так и Александра Касминина.

Читайте также 6 судей КСУ заблокировали работу суда, требуя вернуть Тупицкого

Дело Тупицкого вскоре будут рассматривать по существу

Отметим, что Тупицкого подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля по делу о завладении имущественными активами "Зуевского энергомеханического завода". Суду так и не удалось избрать меру пресечения отстраненному судье КСУ. Теперь дело по существу будут рассматривать в Подольском райсуде столицы.