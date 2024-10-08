Убийство Ирины Фарион: адвокаты Зинченко считают, что на видео с камер не 1 человек, а 3

Адвокаты подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко утверждают, что на видео с камер наблюдения может быть не один и тот же человек. Представители стороны защиты отмечают, что это могли быть три совершенно разных человека.

Об этом стало известно из очередного заседания суда по делу убийства украинского языковеда Ирины Фарион, информирует 24 Канал.

К теме Адвокат просил о домашнем аресте: изменил ли суд меру пресечения для Вячеслава Зинченко

Почему на камерах мог быть не один и тот же человек, а три

Адвокат Вячеслав Зинченко утверждает, что по итогам осмотра материалов следствия, кадры с камер видеонаблюдения, на которых мог быть подозреваемый, снимают по крайней мере двух разных людей. Однако сторона защиты считает, что трех.

В частности, на одном из видео зафиксировано перемещение, с точки зрения следствия, Вячеслав Зинченко с улицы Малоголосковская до улицы Варшавская 64.

Разница между съемкой лица, когда она находилась возле лесопарка, и когда она появляется на Варшавской 64, 8 минут. Мы не поленились и прошли этот путь, даже выяснили короткую дорогу над забором. Очень быстрым шагом, почти бегом, мы прошли этот маршрут за 25 минут, медленным шагом 30 минут,

– сказал адвокат.

Он также отметил, что если проезжать этот маршрут на машине, то это занимает по крайней мере 18 – 20 минут. То есть невозможно одному человеку появиться в одном месте возле лесопарка, а за 8 минут появиться на Варшавской 64 никоим образом.

На других кадрах было снято передвижение Зинченко с улицы Костюшко на Театральную. Так, в 14:05 он поселится на Театральной. И заходит в середину помещения. Следующий кадр в 14:49 снимает Зинченко, который выходит за водой, потому что возвращается потом с водой через 6 минут. То есть с 14:05 по 14:49, согласно материалам следствия, Зинченко находился на улице Театральной, в городе помещения.

"В то же время в 14:35 снимается тот же самый Зинченко, с точки зрения следствия, который покидает Театральную, и в 14.36 выходит и продвигается к центру Львова. Как один и тот же человек может находиться в двух разных местах?" – спросил адвокат.

Он также отметил, что на других кадрах, которое предоставило следствие, вероятно, Зинченко снимали во время передвижения по пешеходным переходам, в помещение и тому подобное. Однако адвокат утверждает, что на разных кадрах также были разные люди с разным ростом. Причем разница, по словам адвоката, очень заметна.