Обязал суд: в ГБР рассказали, откуда взялось дело в отношении Виталия Шабунина

Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство в отношении председателя правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина. Это было сделано в соответствии с постановлением Шевченковского суда Киева.

В Государственном бюро расследований заявляют, что начать уголовные производства в отношении главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина их заставил суд. Об этом рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

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По ее словам, в октябре 2023 года в ведомство поступило заявление от председателя общественной организации "Общественный совет добродетели" относительно возможных противоправных действий руководителя "Центра противодействия коррупции".

Соответственно, мы прекрасно понимаем, что руководитель "Центра противодействия коррупции" – это публичное лицо, поэтому следствие ГБР решило проверить сначала, достоверны ли факты указанные в этом заявлении, следствие видело недостаточное оснований для того, чтобы открыть уголовное производство,

– рассказала Сапьян.

После этого было направлено заявление в Центральное управление военной службы правопорядка в Киеве и Киевской области для того, чтобы они провели служебное расследование.

Однако, рассказывает Сапьян, события разворачивались достаточно быстро. Заявление поступило в октябре и уже в начале ноября в ГБР поступило постановление Шевченковского райсуда Киева. Оно обязывало следствие ведомства внести в единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении.

И, соответственно, мы с вами понимаем, что по закону, а это Уголовно-процессуальный кодекс, это решение суда подлежит обязательному и безусловному исполнению,

– добавила Сапьян.

Она также отметила, что следователи ГБР открыли уголовное производство в декабре 2023 года, по двум статьям – "подделка документов" и "уклонение от военной службы". По ее словам, тогда же производства объединили.

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