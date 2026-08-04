Об этом сообщил адвокат Константин Глоба.

Что известно о новой мере пресечения для Червинского?

Глоба подчеркнул значение нового судебного решения для своего клиента, отметив, что при вынесении решения суд сослался непосредственно на Основной Закон.

Сегодня Конституция Украины победила,

– Константин Глоба, адвокат.

Роман Червинский – бывший сотрудник СБУ, ГУР и Сил специальных операций. Его подозревают в превышении служебных полномочий в связи с операцией по похищению российского самолета, которая привела к ракетному обстрелу аэродрома в Кировоградской области.

Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил, что бывший разведчик действовал вопреки предостережениям и без согласия СБУ. Однако бывший разведчик утверждает, что спецоперация была согласована, а обвинения против него сфальсифицированы.

Также бывшего разведчика подозревали в попытке завладеть 100 тысячами долларов за урегулирование вопросов с партией контрабандных сигарет на одесской таможне.

В следственном изоляторе Червинский находился с апреля 2023 по июль 2024 года, в конце концов он вышел из СИЗО после внесения залога в размере 9 миллионов гривен. После этого бывшему разведчику назначили круглосуточный, а впоследствии ночной домашний арест.

Сам обвиняемый считает дело политическим заказом и местью за раскрытие информации о срыве спецоперации в отношении российских наемников ЧВК "Вагнера".