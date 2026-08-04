Про це повідомив адвокат Костянтин Глоба.

Що відомо про новий запобіжний захід для Червінського?

Глоба підкреслив значення нового судового рішення для його клієнта, зауваживши, що під час ухвалення суд послався безпосередньо на Основний Закон.

Сьогодні Конституція України перемогла,

– Костянтин Глоба, адвокат.

Роман Червінський – колишній співробітник СБУ, ГУР та Сил спеціальних операцій. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень через операцію з викрадення російського літака, що призвела до ракетного обстрілу аеродрому на Кіровоградщині.

Речник СБУ Артем Дехтяренко заявив, що ексрозвідник діяв всупереч застереженням та без згоди СБУ. Однак ексрозвідним стверджує, що спецоперація була погоджена, а звинувачення проти нього сфальсифіковані.

Також ексрозвідника підозрювали у спробі заволодіти 100 тисячами доларів за розв'язання питань із вантажем контрабандних сигарет на одеській митниці.

У слідчому ізоляторі Червінський перебував із квітня 2023 по липень 2024 року, зрештою він вийшов із СІЗО після внесення застави у розмірі 9 мільйонів гривень. Опісля ексрозвіднику призначали цілодобовий, а згодом нічний домашній арешт.

Сам обвинувачений вважає справу політичним замовленням та помстою за розкриття інформації про зрив спецоперації щодо російських найманців ПВК "Вагнера".