Спецназовцы подразделения "Альфа" находились возле СИЗО во время выхода генерал-майора СБУ Сергея Дуки. В спецслужбе заявили о законности действий бойцов, но не назвали их конкретные задачи.

Служба безопасности Украины ответила на ряд вопросов по запросу "Украинской правды".

Ответ СБУ

Издание сообщает, что в спецслужбе не указали точное количество силовиков и личность должностного лица, отдавшего приказ направить их на место.

Сообщаем, что на указанном месте действительно находились отдельные спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ, которые выполняли свои обязанности на законных основаниях,

– заявили в СБУ.

Вопрос о возможном участии бойцов в охране Сергея Дуки, фигурирующего в деле "Карфаген", ведомство также оставило без ответа.

Журналисты поинтересовались, одобряло ли командование возможное участие сотрудников во встрече в военной форме в их внеслужебное время.

Что касается возможного присутствия на данном месте некоторых других сотрудников СБУ и остальных лиц, то руководство СБУ не давало указаний или распоряжений по затронутому вами вопросу,

– ответили в спецслужбе.

Прямого ответа не дали относительно вероятной передачи оружия Сергею Дуке, о которой СМИ сообщали ранее. Ведомство не раскрыло статус этого оружия и принадлежность автомобилей, замеченных возле изолятора.

Вопросы относительно возможных угроз жизни генерал-майора, наличия данных о подготовке покушения или предоставлении ему охраны после увольнения спецслужба также отклонила. По словам журналистов, СБУ сослалась на нормы закона о доступе к публичной информации и Свод сведений, составляющих государственную тайну.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП задержали генерал-майора Сергея Дуку в рамках спецоперации "Карфаген" по подозрению в крышевании мошеннических колл-центров. Уже 13 ноября фигурант вышел из-под стражи под залог в 65 миллионов гривен, средства на который перечисляли, в частности, сотрудники Службы безопасности.

К слову, в день задержания Дука был на допросе в НАБУ, однако давать показания отказался. Несмотря на это, позже подозреваемый публично уверял, что следователи его ни разу не допрашивали.