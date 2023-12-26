Несмотря на давление российской агентуры: дело о самозащите Стерненко закрыто
Источник:Сергей Стерненко
Дело о самозащите Сергея Стерненко, которое открыли в 2018 году, закрыто. Активист отметил, что это победа всех, кто выходит на протесты.
Сергей Стерненко рассказал, что соответствующее решение принял Приморский районный суд Одессы. По его словам, ему самому тяжело в это поверить.
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Путь был очень трудным
Волонтер отметил, что суд признал, что в его действиях не было умысла на убийство. Он добавил, что отстоять свое право на защиту было действительно тяжело, но сторона обвинения не смогла доказать его вины.
Это был очень трудный путь — доказать, что ты имел право защищаться, когда против этого давила российская агентура, Аваков и многие другие существа вроде Кивы, Шуфрича, Дубинского и т.д.
– написал Стерненко.
Отдельную благодарность он выразил своим защитникам.
Он также отметил, что до заказчика дойдет наказание, но "это будет совсем другая история".
Дело о самозащите Стерненко
- В течение февраля – мая 2018 года на Сергея Стерненко было совершено 3 покушения. Во время последнего скончался один из нападавших – Иван Кузнецов. Он был ранен ножом в сердце и живот. 11 июня СБУ вручила Стерненко подозрение по статьям об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
- Во время последнего покушения на убийство, о котором говорится, было двое нападавших. Кроме погибшего Кузнецова, в нападении принимал участие Александр Исайкул. Второй смог сбежать из Украины.
- Суд длился долго, поэтому активисту даже несколько раз меняли меру пресечения. Судебные заседания не прекращались даже когда Стерненко был на фронте.