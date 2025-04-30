Почти 3 миллиона долларов: НАБУ выяснило, сколько миллионов Крупа вывезла за границу
- Татьяна Крупа вместе с семьей вывезла в ЕС более 2,9 миллиона долларов и 476 тысяч евро, спрятав их на счетах в Австрии, Польше и Швейцарии.
В ходе обысков у Крупы нашли около 6 миллионов долларов наличными, брендовые драгоценности, 30 объектов недвижимости и 9 автомобилей; ее дело расследует НАБУ, а суд взял ее под стражу с альтернативой залога.
Бывшая чиновница из Хмельницкой области Татьяна Крупа вместе с семьей вывезла в страны Евросоюза миллионы долларов и сотни тысяч евро. Сумма выведенных средств стала известной благодаря расследованию НАБУ.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на постановление к делу. Следствие установило, какие суммы бывшая руководительница Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа вместе с семьей вывела в Евросоюз.
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Татьяна Крупа спрятала миллионы в Европе
По данным детективов НАБУ, течение 2022 – 2024 годов Татьяна Крупа, ее муж и невестка вывезли и разместили на счетах в Австрии, Польше и Швейцарии более 2,9 миллиона долларов США и 476 тысяч евро. Также следователи установили, что на закрытом счете в швейцарском банке в 2024 году было 599 тысяч долларов, о которых Крупа не сообщала.
Кроме того, семья экс-чиновницы задекларировала ввоз в ЕС 1,3 миллиона долларов і 26 тысяч евро в 2022 – 2023 годах.
Что известно о деле Татьяны Крупы
Татьяна Крупа и ее сын, чиновник Пенсионного фонда, фигурируют в деле о незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли:
- около 6 миллионов долларов наличными,
- брендовые драгоценности и украшения,
- 30 объектов недвижимости и 9 автомобилей,
- имущество за рубежом.
В октябре 2024 года суд взял Крупу под стражу с альтернативой внесения рекордного залога – более 500 миллионов гривен. Впоследствии сумму постепенно снижали, и по состоянию на январь 2025 года она составила 260 миллионов гривен, из которых фактически внесено лишь 5,5 миллиона гривен.
Крупу удерживают в СИЗО, ее дело расследует НАБУ. ВАКС арестовал изъятые средства – более 3,1 миллиона долларов, 140 тысяч евро, 1,27 миллиона гривен, а также деньги из ее кабинета – 93 тысячи долларов и 2 тысячи евро.
24 февраля 2025 года Татьяну Крупу уволили с должности председателя Хмельницкой МСЭК.