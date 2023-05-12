За Труханова внесли залог в размере более 13 миллионов гривен 5 мая. Уже на следующий день, 6 мая, мэр Одессы был замечен в городе во время прогулки.

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Мэр Одессы теперь ходит с электронным браслетом

Сегодня в Одессе в Прохоровском сквере прошла церемония открытия Аллеи праведников мира – одесситов разных национальностей, спасавших в годы Второй Мировой войны евреев от гибели в немецких концлагерях. Торжества посетил и Труханов, возложивший букет цветов возле мемориала.



Труханов посетил церемонию открытия / Фото Думская

Журналисты заметили, что у Труханова на ноге был новый электронный браслет. После ухода под залог он обязан его носить.



На ноге у мэра Одессы был электронный браслет / Фото Думская



Суд обязал Труханова носить электронный браслет / Фото Думская

Кроме ношения электронного браслета, на Труханова суд возложил следующие обязанности:

сдать загранпаспорт;

прибывать по каждому требованию в суд;

не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;

сообщать суд об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, определенными в определении суда.

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