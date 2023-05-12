За Геннадія Труханова внесли заставу у розмірі понад 13 мільйонів гривень 5 травня. Вже наступного дня, 6 травня, мера Одеси помітили у місті під час прогулянки.
До теми Хто такий Труханов: скандальні факти про мера Одеси
Мер Одеси тепер ходить з електронним браслетом
Сьогодні в Одесі у Прохорівському сквері відбулася церемонія відкриття Алеї праведників світу – одеситів різних національностей, які рятували в роки Другої Світової війни євреїв від загибелі у німецьких концтаборах. На урочистості завітав і Труханов, який поклав букет квітів біля меморіалу.
Труханов відвідав церемонію відкриття / Фото Думская
Журналісти помітили, що у Труханова на нозі був новий електронний браслет. Після виходу під заставу він зобов'язаний його носити.
На нозі у мера Одеси був електронний браслет / Фото Думская
Суд зобов'язав Труханова носити електронний браслет / Фото Думская
Окрім носіння електронного браслета, на Труханова суд поклав наступні обов'язки:
- здати закордонний паспорт;
- прибувати за кожною вимогою до суду;
- не відлучатися за межі території України без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду.
Справа Труханова: що відомо
- У вересні 2016 року Одеська міськрада купила за 185 мільйонів гривень будівлю збанкрутілого заводу "Краян". Приватна компанія, у якої придбали завод, заплатила за комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень. У НАБУ та САП зафіксували, що відбувся фіктивний продаж. Як наслідок – Труханов незаконно міг заволодіти сумою у понад 92 мільйони гривень.
- Перший суд у справі відбувся у 2019 році, проте усіх підозрюваних виправдали. У 2021 році Апеляційна палата ВАКС скасувала попереднє рішення суду й справу знову почали розслідувати.
- У квітні 2023 року ВАКС змінив запобіжний захід міському голові Одеси Труханову та призначив заставу у розмірі понад 30 мільйонів гривень.
- 4 травня мера Одеси взяли під варту з альтернативою виходу під заставу. Суд визначив розмін застави – 13,42 мільйона гривень.
- Вже наступного дня, 5 травня, депутат промерської фракції "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра вніс заставу за Труханова.