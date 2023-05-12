За Геннадія Труханова внесли заставу у розмірі понад 13 мільйонів гривень 5 травня. Вже наступного дня, 6 травня, мера Одеси помітили у місті під час прогулянки.

До теми Хто такий Труханов: скандальні факти про мера Одеси

Мер Одеси тепер ходить з електронним браслетом

Сьогодні в Одесі у Прохорівському сквері відбулася церемонія відкриття Алеї праведників світу – одеситів різних національностей, які рятували в роки Другої Світової війни євреїв від загибелі у німецьких концтаборах. На урочистості завітав і Труханов, який поклав букет квітів біля меморіалу.


Труханов відвідав церемонію відкриття / Фото Думская

Журналісти помітили, що у Труханова на нозі був новий електронний браслет. Після виходу під заставу він зобов'язаний його носити.


На нозі у мера Одеси був електронний браслет / Фото Думская


Суд зобов'язав Труханова носити електронний браслет​ / Фото Думская

Окрім носіння електронного браслета, на Труханова суд поклав наступні обов'язки:

  • здати закордонний паспорт;
  • прибувати за кожною вимогою до суду;
  • не відлучатися за межі території України без дозволу суду;
  • повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду.

Справа Труханова: що відомо

  • У вересні 2016 року Одеська міськрада купила за 185 мільйонів гривень будівлю збанкрутілого заводу "Краян". Приватна компанія, у якої придбали завод, заплатила за комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень. У НАБУ та САП зафіксували, що відбувся фіктивний продаж. Як наслідок – Труханов незаконно міг заволодіти сумою у понад 92 мільйони гривень.
  • Перший суд у справі відбувся у 2019 році, проте усіх підозрюваних виправдали. У 2021 році Апеляційна палата ВАКС скасувала попереднє рішення суду й справу знову почали розслідувати.
  • У квітні 2023 року ВАКС змінив запобіжний захід міському голові Одеси Труханову та призначив заставу у розмірі понад 30 мільйонів гривень.
  • 4 травня мера Одеси взяли під варту з альтернативою виходу під заставу. Суд визначив розмін застави – 13,42 мільйона гривень.
  • Вже наступного дня, 5 травня, депутат промерської фракції "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра вніс заставу за Труханова.