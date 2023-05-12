За Геннадія Труханова внесли заставу у розмірі понад 13 мільйонів гривень 5 травня. Вже наступного дня, 6 травня, мера Одеси помітили у місті під час прогулянки.

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Мер Одеси тепер ходить з електронним браслетом

Сьогодні в Одесі у Прохорівському сквері відбулася церемонія відкриття Алеї праведників світу – одеситів різних національностей, які рятували в роки Другої Світової війни євреїв від загибелі у німецьких концтаборах. На урочистості завітав і Труханов, який поклав букет квітів біля меморіалу.



Труханов відвідав церемонію відкриття / Фото Думская

Журналісти помітили, що у Труханова на нозі був новий електронний браслет. Після виходу під заставу він зобов'язаний його носити.



На нозі у мера Одеси був електронний браслет / Фото Думская



Суд зобов'язав Труханова носити електронний браслет​ / Фото Думская

Окрім носіння електронного браслета, на Труханова суд поклав наступні обов'язки:

здати закордонний паспорт;

прибувати за кожною вимогою до суду;

не відлучатися за межі території України без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду.

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